Il segreto per avere un look super cozy e allo stesso tempo super chi? Basta puntare sui knit dress. Ecco alcuni dei più belli da acquistare in questa stagione.

Sono stati i nostri amici inseparabili durante tutta la stagione fredda, li abbiamo scelti per affrontare le interminabili giornate di smart working e i lunghi weekend casalinghi e alla fine li abbiamo rivalutati così tanto da non riuscire più a separarcene e da volerli indossare anche fuori di casa.

Come avremmo fatto quest’inverno senza i nostri amati knit dress! Essential del guardaroba capaci di coniugare perfettamente comfort, calore e stile, gli abiti in maglia sono stati la nostra prima scelta in svariate occasioni negli scorsi mesi e la buona notizia è che continueremo a sfoggiarli anche in primavera.

Eh si, le ultime tendenze parlano chiaro: gonne, top, pantaloni e altri capi in maglia saranno ancora sulla cresta dell’onda in questa stagione e anche i knit dress popoleranno il nostro guardaroba e torneranno ad essere la nostra uniforme quotidiana preferita.

Tra i modelli più gettonati della primavera 2021, da portare con sneakers, ballerine, mocassini e altre scarpe flat ma da indossare anche con stivaletti, pumps o sandali con il tacco, i knit dress semplicissimi e a tinta unita, dai colori neutri o dalle tonalità più vivaci, che sono anche molto facili da abbinare.

Ma non mancano neanche versioni dai colori pastello o dalle stampe multicolor, con le maniche a sbuffo o ricche di ruches, ricami e volant che danno al look un tocco ancora più femminile.

Noi abbiamo già scovato alcuni dei modelli top che sono in pole position sugli scaffali dei negozi e che aspettano solo di finire nella vostra shopping list, curiose di scoprirli?

MAJE Abito in maglia a collo alto con una fila di bottoni laterali

& OTHER STORIES Abito midi in maglia con chiusura a portafoglio

STAUD Knit dress verde con le maniche a palloncino

PATRIZIA PEPE Abito in maglia a righe colorblock

COS Knit dress corto in lana merino

PINKO Abito in maglia lurex con i bottoni

MANGO Abito in maglia beige con lavorazione a coste

SELF-PORTRAIT Mini dress in maglia rossa con lavorazione a costine

THE ROW Abito midi in maglia in lana e cashmere

TWINSET Abito in maglia con balza sul fondo

MISSONI Abito midi in maglia a righe multicolor

GUCCI Mini dress in maglia avorio con patch floreale

FALCONERI Abito in maglia con plissé e frange

ZARA Abito in maglia a collo alto con maxi tasche frontali

