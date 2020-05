Perché abbandonarli nel fondo dell’armadio! Gli abiti in maglia sono perfetti anche in primavera. Ecco alcuni dei più belli!



In inverno sono un po’ la nostra coperta di Linus: li sfoggiamo all’arrivo del primo freddo, una volta indossati non riusciamo più a farne a meno e ci viene voglia di tenerli addosso per sempre, ma in effetti chi l’ha detto che gli abiti in maglia debbano essere mandati in panchina in questa stagione?

Versatili, comodi e super confortevoli, gli abiti in maglia (o knit dress che dir si voglia) tornano infatti anche nelle nuove collezioni per la primavera-estate e le nuove versioni, altrettanto trendy ma ben più leggere, diventeranno la nostra uniforme preferita, da sfoggiare nel quotidiano anche nelle prossime settimane.

Dalla lunghezza mini o midi, con chiusura a portafoglio o plissettati, in maglia traforata o a coste, con cintura in vita o spacco laterale: sono tantissimi i modelli che meritano un posto nelle nostre wishlist e che siano per vivere le prime passeggiate all’aria aperta o per affrontare l’ennesima giornata di smart working in casa, non possono mancare nel guardaroba di stagione.

E poi si abbinano alla perfezione a qualsiasi tipo di calzatura, dalle sneakers più sportive alle pumps più preziose, quindi davvero non ci sono ragioni per non amarli alla follia.

Su quali modelli orientarsi in vista del prossimo ordine online? Dalle versioni dal fit super stretch a quelli dalla vestibilità over: ecco una carrellata di abiti in maglia super chic che vorrete comprare immediatamente!

LUISA SPAGNOLI Abito in maglia dalla linea svasata con top a costine

Credits: luisaspagnoli.it

FALCONERI Mini dress in maglia a righe con scollo a v

Credits: it.falconeri.com

MRZ Abito midi in maglia senza maniche con cintura in vita

Credits: zalando.it

NANUSHKA Mini dress in maglia a portafoglio

Credits: modaoperandi.com

PROENZA SCHOULER Abito midi in maglia a stampa zebrata

Credits: modaoperandi.com

THE ROW Abito in maglia bianco con gonna ampia

Credits: mytheresa.com

MISSONI Knit dress plissettato a righe arcobaleno

Credits: farfetch.com

MAJE Mini dress nero in maglia traforata

Credits: it.maje.com

MM6 MAISON MARGIELA Abito in maglia a righe con spacco laterale

Credits: zalando.it

ELISABETTA FRANCHI Abito in maglia a coste con cintura in vita

Credits: elisabettafranchi.com

H&M Abito midi in maglia traforata

Credits: 2.hm.com

COS Abito nero in maglia sottile dalla lunghezza midi

Credits: cosstores.com

TOMMY HILFIGER Mini dress in maglia a righe verticali

Credits: it.tommy.com

& OTHER STORIES Abito in maglia glitterato con spacco laterale

Credits: stories.com

MAX&CO. Abito in maglia dai motivi jacquard

Credits: it.maxandco.com