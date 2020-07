Siete state invitate a un matrimonio all'ultimo momento e non sapete cosa indossare? Con questi abiti da cerimonia il vostro look sarà favoloso!

Cerimonie sì? Cerimonie no? Il via libera ai festeggiamenti per matrimoni e affini è stato comunicato dal Governo solo pochi giorni fa (lunedì 15 giugno per la precisione) e da quel momento il vostro pensiero fisso è stato uno e uno soltanto: e adesso che cosa mi metto?

Del resto in questi mesi di grande incertezza non avete avuto modo di trovare un vestito per l'occasione e ora vi ritrovate a brancolare nel buio alla ricerca del look da invitata (o da testimone/damigella) che vi faccia sentire davvero favolose!

Tranquille, ci pensiamo noi. Visti i tempi ristretti, la soluzione ideale è puntare su un bell'abito, da impreziosire poi con pochi accessori chic (leggete alla voce sandali con tacco e pochette).

Ma su quali modelli orientarsi per lasciare tutti a bocca aperta? Lungo solo per la sera, corto o midi anche per il giorno: questa, in linea generale, è la regola da seguire.

Per il resto potete sbizzarrirvi con la nostra selezione di abiti da cerimonia più chic dell'estate 2020. A tinta unita, a fiori o giocati su stampe grafiche. Raffinati e dalla silhouette essenziale oppure decisamente più bold, arricchiti da romantiche ruches, dettagli in pizzo e paillettes luccicanti. Non siete curiose di dare un'occhiata?

Longdress a fiori con ruches e scollatura sulla schiena DIXIE

Credits: dixiefashion.com

Abito a sottoveste verde smeraldo con dettagli neri a contrasto FALCONERI

Credits: it.falconeri.com

Abito al ginocchio a righe con inserto di frange KOCCA

Credits: kocca.it

Longdress a monospalla rosa shocking MANILA GRACE

Credits: manilagrace.com

Abito midi di paillettes ZARA

Credits: zara.com

Abito a balze stampa botanical TWINSET MILANO

Credits: twinset.com

Longdress blu navy con drappeggi ATELIER EME

Credits: atelier-eme.it

Midi dress in cotone floreale con ruches OLTRE

Credits: oltre.com

Longdress con spalline incrociate sulla schiena H&M

Credits: hm.com

Abito lungo in seta e lurex bicolor MANTERO 1902

Credits: mantero.com

Abito a fiori con profili in pizzo MANGO

Credits: shop.mango.com

Abito in satin con corpino squadrato e gonna plissé MARELLA

Credits: it.marella.com