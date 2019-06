Trend allert: quest'estate severamente vietato non averne (almeno) uno

Vi sarete certamente accorte che quest'anno gli shirred dresses, ossia gli abiti in tessuto arricciato, abbondano nelle collezioni estive di molti brand.

In primis ci riferiamo ai nomi sulla bocca di tutte le fashion addicted, come Faithfull The Brand e Reformation così come anche Mango, Zara, Topshop e tanti altri.





Non è un caso se questa tendenza dal fascino rétro ha conquistato rapidamente anche star e influencer. Complice proprio quel tocco fresco e romantico che riesce a regalare a tutti i look estivi.

Il modello most wanted di stagione? Senza dubbio quello con arricciatura sul busto e maniche a sbuffo, declinato su colori tenui e delicate fantasie floreali.

Che cosa aspettate ad accaparrarvi il vostro? Ecco le varianti di cui innamorarsi al primo sguardo!

FAITHFULL THE BRAND

Credits: net-a-porter.com





MANGO

Credits: shop.mango.com





TOPSHOP

Credits: topshop.com





REFORMATION

Credits: thereformation.com





RHODE

Credits: net-a-porter.com





DÔEN

Credits: net-a-porter.com





MOLLY GODDARD

Credits: net-a-porter.com





3.1 PHILLIP LIM

Credits: net-a-porter.com





ZARA

Credits: zara.com





In apertura: immagini dal lookbook di Faithfull The Brand