Freschi e chic, gli abiti a portafoglio aggiungono un tocco speciale al nostro look, sia di giorno che di sera. Scoprite i modelli must su cui puntare per la primavera in arrivo!

Un modello che ci affascina stagione dopo stagione grazie alla sua versatilità e a quell'allure femminile che emana. Parliamo degli abiti a portafoglio o a vestaglia, quelli incrociati sul seno che si chiudono con dei lacci o dei fiocchi sul fianco esaltando il punto vita e regalando all'istante un pizzico di charme anche agli outfit daily più semplici.

Impossibile farne a meno insomma. Specialmente in primavera quando abbiamo voglia di look freschi, veloci e chic. Ecco, loro sono l'alleato perfetto proprio perchè basta indossarne uno per sentirsi elegantissime con poco. E la cosa bella è che ci accompagnano in tante occasioni diverse: basta mixarli con i pezzi giusti per ottenere esattamente il look desiderato!

Con un paio di sneakers o di ballerine per un'occasione informale, con stivaletti con tacco oppure con le espadrillas in corda per un effetto effortless chic davvero impagabile, o ancora con sandali alti e pumps per una cerimonia elegante o una serata speciale.

Ma quali varianti scegliere per la primavera 2021? Tranquille, vi abbiamo preparato una lista variegata, capace di rispondere alle esigenze di stile di ciascuna.

Corti, midi o lunghi, a tinta unita o declinati su fantasie romantiche, in tessuti easy come il cotone o in morbida seta: puntate sul wrap dress che vi piace di più e sfoggiatelo senza alcuna moderazione!

Wrap dress midi a fiori REFORMATION

Credits: thereformation.com

Wrap dress corto a fantasia DIANE VON FURSTENBERG

Credits: mytheresa.com

Lungo a tinta unita H&M

Credits: hm.com

Mini wrap dress con maniche a sbuffo ULLA JOHNSON

Credits: mytheresa.com

Nell'iconica stampa a quadretti Vichy POLO RALPH LAUREN

Credits: mytheresa.com

Con paillettes metallizzate ALICE + OLIVIA

Credits: net-a-porter.com

A pois con volant sul fondo JOHANNA ORTIZ

Credits: mytheresa.com

Smanicato dalla stampa floreale MARELLA

Credits: it.marella.com

In seta floreale LES REVERIES

Credits: net-a-porter.com

In tessuto glitterato ANNA FIELD

Credits: zalando.it

In tessuto increspato ZARA

Credits: zara.com

Mini dress a portafoglio con maniche a palloncino MANGO

Credits: shop.mango.com

Midi dress a fiori con balze e ruches RIXO

Credits: mytheresa.com