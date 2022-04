"Se son rose fioriranno"... Cosa aspettate allora? È tempo di colorare il vostro armadio con le stampe floreali, must have della nuova stagione

Le giornate si allungano e le temperature salgono: la primavera è alle porte! Super entusiaste per la bella stagione ci viene subito voglia di rispolverare dal nostro guardaroba abiti leggeri, colorati e ovviamente... a fiori!

Non ce ne voglia Miranda Priestley, ma la stampa floreale si riconferma come il trend da non perdere per coccolarvi nel clima assolato dei prossimi mesi.

A dare il la sono state proprio celebrities e influencer che, nelle loro giornate di relax, lontane da red carpet ed eventi ufficiali, hanno invaso le piattaforme social con capi floreali sbarazzini tanto da farci sentire già il profumo della primavera.



Bucolica e romantica Kendall Jenner con il suo long dress floreale rosa con maniche a sbuffo, non vi ha scatenato il desiderio di uno shopping a tema?



Una vera patita del genere è Reese Witherspoon. L’attrice predilige per le sue apparizioni informali abiti floreali super colorati facendo diventare questa fantasia uno dei cavalli di battaglia del suo brand Draper James.



Alcune star sono diventate famose per i loro look vintage. Tra loro un’affascinante Zooey Deschanel ha incantato tutte noi con il suo stile dal fascino retrò. Con la sua dolcezza e simpatia (a tratti un po’ goffa ma di un umorismo adorabile) ha conquistato il pubblico del piccolo schermo nel ruolo di Jessica Day in New Girl.



L’attrice ama indossare capi romantici floreali puntando su tonalità accese dall’ allure sofisticato e impeccabile.

Anche Ariana Grande, una delle star più seguite su Instagram con i suoi 303 milioni di follower ha condiviso delle immagini che la vedono indossare abiti mini e midi floreali con spalline sottili, abbinati spesso a stivali al ginocchio con tacco.



Nina Dobrev invece ci ha concesso una rara apparizione con un long dress giallo a fiori. Lontana ormai dal ruolo di Elena Gilbert che l’ha resa celebre al pubblico con la serie The Vampire Diaries, l’attrice è nota per il suo spirito wild e l’amore per capi sportivi. Anche lei ha ceduto al fascino di questa fantasia?



In pieno stile La Dolce Vita, Xenia Adonts in vacanza in Italia sceglie un abito midi a fiori blu abbinato a una borsa Hermès verde acqua.



Non si tira indietro Sidney Sweeney. L'attrice divenuta famosa grazie al ruolo di Cassie nella serie HBO "Euphoria" predilige minidress dai colori accesi: dal rosa al carta da zucchero, dal pizzo al denim, il suo è uno stile che non passa di certo inosservato!



Anche in vacanza le nostre celebrities non abbandonano il profumo della primavera. La modella Elsa Hosk, famosa per il suo stile bohemien si mostra sui social con un lungo abito floreale a manica lunga sui toni del marrone, arancione e giallo, in perfetta armonia con la natura circostante.



Da sempre grande amante degli abiti lunghi e colorati da sfoggiare durante le vacanze nella sua terra natale, la Sicilia, Miriam Leone, ancora una volta non tradisce il suo stile. Immortalata in un maxi dress bluette a fiori rossi sembra quasi danzare sullo sfondo di un meraviglioso tramonto.



Giovane, elegante e con uno spiccato spirito imprenditoriale. Alice Campello, founder del brand di cosmetici Masqmai si concede una vacanza a Dubai. Per la serata ha puntato su un mini dress floreale a spalline sottili dai toni del rosa e giallo che mette in risalto la sua silhouette.



C'è chi per le vacanze sceglie il mare e chi invece sceglie la città come teatro di look imperdibili. Tra queste c'è Maude Apatow. La giovane star di Euphoria appare romantica e super cute a New York in un abito rosso con fiori rosa e ruches che ondeggiano sul corpo.



Orchidee, margherite, violette, una cosa è certa: che siano a spallina sottile, con ruches sul petto, midi o super colorati, gli abiti floreali sono un’ode alla bella stagione che non possiamo far altro che amare. Siete d’accordo?