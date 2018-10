Prosegue il progetto di Kidult, “Everyday Lifehuggers”: questa volta è Valeria a raccontare come ha deciso di cambiare la sua vita.

Persone semplici, storie speciali.

Sono semplici le persone che Kidult ha deciso di coinvolgere e sono speciali le storie a cui dà voce nel progetto “Everyday Lifehuggers”. Racconti di coraggio e nuovi inizi, come quello di Nicoletta Crisponi, che è servita da ispirazione per le nostre lettrici.

Sì, perché Kidult e Grazia stanno raccogliendo piccole e grandi storie di coraggio in un sito dedicato, www.everydaylifehuggers.it, attraverso il quale potete raccontare la vostra.

Come ha fatto Valeria, 36 anni, una ragazza con la voglia di ascoltare il mondo interiore degli altri. Dopo una laurea in comunicazione e un lavoro in pubblicità, si è resa conto che aveva bisogno di esercitare quell'empatia insita nel suo carattere e che l'aveva vista per anni lavorare come volontaria in una onlus dedicata alla relazione d’aiuto.

"Così, quasi quattro anni fa, mi sono scritta ad una scuola di counseling", spiega Valeria, "e a giugno ho finalmente preso il mio diploma. E no, non ho lasciato il mio attuale lavoro, ma finalmente ho un titolo che mi permette, con delle competenze professionali, di aiutare chi lo chiede".

Valeria ha abbracciato la vita e oggi si sente più coerente con sé stessa. "Ora mi impegnerò con il tempo e con i mezzi che ho a disposizione per fornire un servizio di relazione d’aiuto, partendo dal counseling online e andando incontro a ciò che verrà. Sono sicura che sarà una meravigliosa avventura! Come diceva T. Roosevelt: “Fai quello che puoi con quello che hai, nel posto in cui sei”, ecco il mio mantra".

Prendete ispirazione dalla storia di Valeria e raccontate le vostre!