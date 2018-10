Kidult dà voce alla storia di Nicoletta Crisponi e del suo sogno: fare il giro del mondo in solitaria, contando solo sulle amicizie social.

La vita cambia, e cambia in meglio, quando decidi che il sogno che in silenzio rimandi ogni giorno non può più attendere. Ognuno di noi ha il suo, chi più grande, chi più piccolo. Ciascuno ha la sua storia ma, quando scegli di abbracciare la vita e usi la mentalità del coraggio, un sogno può diventare realtà.

Questo è lo spirito del progetto Kidult “Everyday Lifehuggers”: raccontare la storia di chi ha deciso di diventare protagonista della propria esistenza, dando voce a persone semplici che sognano in grande.

Sei persone comuni con storie eccezionali che si raccontano per voce di Kidult.

Favole moderne di sogni e audacia che ispirano, provocano e danno l’adrenalina necessaria per riflettere su quanto il cambiamento sia possibile.

Come Nicoletta Crisponi, 30 anni, piena di vita e assunta a tempo indeterminato che, un anno fa, decide di lasciare ogni sicurezza, partire da sola per il giro del mondo, contando solo sulle amicizie social.

Tante tappe per un vero e proprio esperimento social(e): in ogni luogo, ad aspettare Nicoletta, c'era qualcuno che conosceva un suo amico vicino o lontano, per dimostrare che grazie ai social network i gradi di separazione tra le persone non sono più sei, come in passato, bensì tre e mezzo.

Un viaggio nel mondo e con sé stessa, per provare che esiste tra tutti noi una rete di collegamenti virtuali che può diventare reale e tangibile occasione di scambio, relazione, emozioni.

Lasciati ispirare dal suo video-racconto e, se anche tu hai una storia da raccontare, condividila sul sito dedicato www.everydaylifehuggers.it.







Perché per Kidult, ispirare non significa solo lanciare messaggi ma anche raccogliere storie di vita vera.

Tutto... può iniziare con un abbraccio.

Alla vita.