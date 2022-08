Come cacciare l'avvilimento da "back to work"? Cominciamo trovando dei look favolosi, che ne dite? Con questi capi e accessori andrete decisamente sul sicuro

No, non vi mentiremo: il back to work/school o più in generale quello che potremmo definire un "ritorno alla realtà" dopo le vacanze - che neanche a dirlo durano sempre troppo poco - non è mai una passeggiata di salute, questo è un fatto innegabile.

Ma poter contare almeno su look favolosi da sfoderare per l'occasione potrebbe aiutare a tirar su un pochino l'umore, no? E, sempre volendo "vedere il bicchiere mezzo pieno", il rientro in ufficio rappresenta anche la scusa perfetta per fare un po' di shopping senza troppi sensi di colpa. Ebbene eccoci qui già più motivate di prima con pronta una bella wish list di capi e accessori che vi faranno passare la tristezza in un lampo, o che perlomeno l'attenueranno notevolmente dai.

Non ci credete? Forse perché non avete ancora dato un'occhiata a quel tubino nero super chic che andrà benissimo anche per l'aperitivo con le amiche post lavoro. O quella camicetta in lino passe-partout con le maniche corte che vi accompagnerà all'insegna dello stile per tutto il mese di Settembre.

Per non parlare di quella gonna midi in satin da sfoggiare all day long e di quel blazer che farà la parte dell'asso pigliatutto nel vostro guardaroba autunnale. Senza dimenticare naturalmente una It Bag dall'allure sosfisticata e delle mules comode e cool che vi svolteranno l'outfit in mille occasioni diverse. Insomma noi vi lasciamo sbirciare con calma, ok?



Blazer gessato MOTIVI

Credits: motivi.com

Pantaloni in coordinato MOTIVI

Credits: motivi.com

Camicia in lino MANGO

Credits: shop.mango.com

Bermuda beige H&M

Credits: hm.com

Minidress smanicato in tweed & OTHER STORIES

Credits: stories.com

Camicia a righe SANDRO PARIS

Credits: it.sandro-paris.com

Gilet in maglia CLOSED

Credits: closed.com

Pantaloni culotte COS

Credits: cosstores.com

Occhiali MOSCOT

Credits: it.moscot.com

Blazer oversize TWINSET MILANO

Credits: twinset.com

Minigonna in coordinato TWINSET MILANO

Credits: twinset.com

Mules con dettaglio catena STEVE MADDEN

Credits: stevemadden.it

Tubino nero MARELLA

Credits: it.marella.com

Blazer con bottoni gioiello TAGLIATORE 0205

Credits: tagliatore.com

Gilet WEILI ZHENG

Credits: weilizheng.com

Pantaloni palazzo MAX&CO.

Credits: it.maxandco.com

Gonna midi in satin ZARA

Credits: zara.com

Borsa a spalla stampa cocco CALICANTO

Credits: calicantoluxurybags.it

Chemisier in lino POMANDERE

Credits: pomandere.com

Gilet stampa jacquard ALESSIA SANTI

Credits: alessiasanti.com