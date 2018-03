Siete pronte a tirare fuori la cow-girl che è in voi? Per la primavera-estate 2018 torna alla ribalta il western style e conquista le passerelle della moda con un mood sofisticato e dal sapore vintage.

L’abbigliamento per la bella stagione volge lo sguardo a Ovest, più precisamente al Far West ai paesaggi delle scenografiche montagne rocciose e della vita rude dei ranch.

Il trend, rilanciato da Maria Grazia Chiuri con la collezione di Dior Cruise 2018 e presentata nella Riserva Naturale di Upper Las Virgenes Canyon Open Space, ha fatto scuola e lo ritroviamo anche per la Primavera 2018.

I pezzi cult per un look da perfetta cow girl? Focus sui dettagli: bandane da legare al collo, cinturoni in cuoio, fibbie, borchie, frange, stivali texani e cappelli a tesa larga, sono elementi indispensabili. Se non siete amanti dei total look, vi basterà mixare il tutto con capi essential, puntando su tessuti suède, denim e accessori di pelle.

Per non rimanere con le redini in mano, abbiamo selezionato una gallery western style da cogliere al lazo!





COACH Stivaletto in pelle color bronzo con cabochon perlati e tacco squadrato.

DORIA 1905 Cappello in pelle scamosciata cognac con profili in gros grain melograno

ETRO Blusa bianca con colletto stringato e impreziosito da perline

ISABEL MARANT Borsa in suède con frange intrecciate

MIU MIU Gonna mini con frange stile western decorata con borchie in metallo, pietre rosse e turchesi

PATRIZIA PEPE Jeans a zampa con bottoni a vista

RAY BAN Occhiali da sole modello aviator

SAINT LAURENT Mini bag con piccola tracolla intrecciata con frange

SALVATORE SANTORO Giacca scamosciata in pelle con frange

TOD'S Bracciale in metallo con lavorazione in pelle liscia e logo inciso

