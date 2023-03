Le stampe da cui lasciarsi tentare nei mesi primaverili? Abbiamo schierato le 5 fantasie più iconiche e trendy di stagione: scegliete la vostra!

Sì, è vero, alcune stampe non conoscono stagione e sono super tutto l'anno. Ma è altrettanto vero che la primavera risveglia in noi la voglia di sfoggiarle con quel pizzico di spensieratezza e disinvoltura in più che spesso la bella stagione porta con sè. Curiose dunque di scoprire quali sono le fantasie most wanted della PE 2023? Oltre al classico e intramontabile floreale che, ok, magari non sarà "avanguardia pura" (cit.) ma ci piace sempre un sacco, abbiamo individuato altri pattern favolosi, ossia le righe, i pois, l'animalier e i quadretti, con i relativi consigli per gli acquisti che, ne siamo certi, non vedrete l'ora di indossare fino all'estate e oltre. A quale di queste stampe cute non sapete proprio dire di no? Noi le adoriamo tutte, non sappiamo deciderci!

Le stampe must have della primavera: i quadretti

E chi l'ha detto che la fantasia check sia soltanto "winter oriented"? Noi a dire il vero i quadretti li sfoggiamo con grande gioia tutto l'anno: d'inverno nella variante tartan-scozzese, d'estate nella versione più "fresh", ossia la trama gingham o Vichy, che fa subito Brigitte Bardot in vacanza a Saint Tropez.

Cardigan J.CREW

Credits: jcrew.com

Pantaloni ICHI su Zalando

Credits: zalando.it

Giacca LUISA SPAGNOLI

Credits: luisaspagnoli.com

Gonna MADEWELL

Credits: madewell.com

Bermuda LA VESTE

Credits: lavestelaveste.com

Minigonna MIU MIU su Mytheresa

Credits: mytheresa.com

Le stampe must have della primavera: i fiori

Sì, lo sappiamo che quella floreale è proprio la stampa che ci si aspetta nei mesi primaverili. Ma le cose più scontate non sono necessariamente le peggiori, anzi, spesso si trasformano in certezze incrollabili. Proprio come il fatto che un bel vestito a fiori sia la scelta più azzeccata in tante occasioni diverse, incluse le cerimonie eleganti che ci vedranno presto impegnate in prima linea nei panni di damigelle d'onore, testimoni o anche semplicemente invitate super chic. Fatevi trovare pronte insomma!

Minidress ROTATE BIRGER CHRISTENSEN

Credits: rotatebirgerchristensen.com

Camicia a fiori ZARA

Credits: zara.com

Minigonna a fiori MAJE

Credits: it.maje.com

Midi dress & OTHER STORIES

Credits: stories.com

Giacchina impermeabile MAX&CO.

Credits: it.maxandco.com

Gonna a fiori PULL&BEAR

Credits: pullandbear.com

Le stampe must have della primavera: l'animalier

Dal leopardato allo zebrato, passando per snake print e maculato, l'animalier ultimamente sta vivendo un periodo particolarmente florido, ve ne sarete accorte. E sarà protagonista assoluto anche il prossimo inverno, come abbiamo intravisto sulle passerelle FW 2023-24. Trattasi dunque di un investimento sicuro anche una volta passata l'estate. Lo sa bene anche Chiara Ferragni che alle ultime sfilate meneghine si è presentata con questo look che non lascia dubbi sul trend da cavalcare.

Minidress MONKI

Credits: monki.com

Abito trench MOTIVI

Credits: motivi.com

Blusa GANNI

Credits: ganni.com

Pantaloni SANDRO PARIS

Credits: it.sandro-paris.com

Camicia oversize OTTOD'AME

Credits: ottodame.it

Pantaloni in raso TWINSET MILANO

Credits: twinset.com

Le stampe must have della primavera: i pois

C'è poco da fare: la fantasia a pois ci regala sempre quel tocco un po' rétro/vintage inspired davvero irresistibile. Basta anche solo una camicetta con volant da portare infilata nei jeans per avere quell'allure senza strafare. Se invece siete particolarmente fan del pattern, adorerete osare anche con un bel total look!

Jumpsuit MANGO

Credits: shop.mango.com

Camicia con volant H&M

Credits: hm.com

Gonna midi VELVET su Mytheresa

Credits: mytheresa.com

Top satin MARELLA

Credits: it.marella.com

Pantaloni PRADA su Farfetch

Credits: farfetch.com

Camicia P.A.R.O.S.H

Credits: parosh.com

Le stampe must have della primavera: le righe

Altra stampa che si indossa senza indugi 365 giorni l'anno ma che d'estate per noi ha un sapore ancora più cool. Parliamo delle righe, of course, l'ingrediente indispensabile dei look marinière che non ci stancano mai. E voi come le preferite, verticali oppure orizzontali?

Abito a polo BENETTON

Credits: it.benetton.com

Cardigan MASSIMO DUTTI

Credits: massimodutti.com

Gonna midi NANA su Zalando

Credits: zalando.it

Maglia ARKET

Credits: arket.com

Pantaloni BEATRICE .B

Credits: beatriceb.com

Camicia TOMMY HILFIGER

Credits: it.tommy.com