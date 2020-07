Se state per partire per la montagna, dovete preparare il bagaglio giusto. Quello con capi e accessori pratici e tecnici ma anche belli! Ecco i nostri consigli per non sbagliare

Come vestirsi in montagna per essere comode ma senza lasciare a casa lo stile? Niente paura, le proposte sono ormai tantissime. Basta giocarsi le migliori combinazioni di casual e performance senza mai dimenticarsi l’ingrediente essenziale: spontaneità.

Anche l’essenzialità gioca un ruolo chiave: pochi fronzoli, accessori ridotti al minimo (ma super mirati) e dettagli curati ma non ridondanti, ecco il segreto dello stile anche ad alta quota.

Un paio di pantaloni cargo in tessuto tecnico sono perfetti con una camicia in denim dal lavaggio chiaro, da ingentilire con un tocco di rosa confetto. Un marsupio glitterato in shocking pink sarà la pennellata giusta che renderà la mise più fashionista.

Gli shorts di jeans modello bermuda sono l’altro must have da avere in valigia. Si rivelerà il vostro best friend della vacanza, da accompagnare con una felpa con cappuccio in cotone, una giacca a vento cropped e uno zaino multi-tasca in stile escursionista.

Se il look vi sembra troppo manlike, addolcitelo con una fascia per capelli in fantasia floreale e il gioco è fatto.

Non possono mancare all’appello neanche gli scarponcini da trekking adatti, il cappellino da baseball e gli occhiali da sole dalla montatura un po’ sporty-chic.

Se volete un aiutino per preparare il bagaglio delle vacanze in montagna, ecco 16 capi e accessori salva-stile e salva-escursioni.

BURBERRY Cappellino da baseball in cotone.

Credits: Mytheresa

CAFÈ NOIR Zaino multitasca in tessuto tecnico.

Credits: Cafè Noir



CELINE Occhiali da sole con montatura nera.

Credits: Mytheresa

CHIARA FERRAGNI Marsupio glitterato con ricamo.

Credits: Farfetch

ERDEM Fascia per capelli in seta in fantasia floreale.

Credits: Mytheresa

GCDS Calze rosa con bordino bianco e logo.

Credits: Farfetch

GUCCI Scarponcini da trekking.

Credits: Farfetch

H&M Maglia oversize in jersey con disegno montagna.

Credits: H&M

ISABEL MARANT Bermuda in denim con tasche.

Credits: Mytheresa



MARINE SERRE Borsa in moire con borraccia.

Credits: Mytheresa

OYSHO Giacca a vento corta idrorepellente.

Credits: Oysho

PACO RABANNE T-shirt con scritta e fantasia tie-dye.

Credits: Net-a-Porter

PRADA Impermeabile con zip e tasche.

Credits: Mytheresa

PULL & BEAR Camicia jeans con bottoni.

Credits: Zalando

SALEWA Pantaloni in tessuto tecnico.

Credits: Zalando

TWINSET Felpa con cappuccio e logo.

Credits: Twinset

AMERICAN VINTAGE Shorts in felpa

Credits: it.americanvintage-store.com

Bottiglia in acciaio di design IZMEE

Credits: izmee.com