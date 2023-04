Fresco e chic, il lino è il tessuto perfetto per la primavera-estate: ecco i pezzi giusti avere sempre a disposizione nel guardaroba.

Il tessuto per eccellenza della primavera-estate? Il lino, che domande! Un must incrollabile per la bella stagione, nonchè protagonista di tanti look freschi e chic da indossare all day long.

Per sfoggiarlo e approfittare della sua versatilità e dell'apporto di eleganza rilassata che regala ai nostri outfit, siamo persino disposte a soprassedere sul fatto che si stropicci molto molto facilmente. Se anche voi lo adorate a tal punto da perdonargli tutto, i capi su cui puntare a occhi chiusi per la spring summer 2023 sono questi 11.

Dal completo manlike composto da blazer e pantaloni in coordinato, la scelta perfetta ad esempio per l'ufficio, all'abito midi rosa pastello dal piglio bon ton che con un paio di sandali flat diventerà la nostra tenuta fashion nelle calde sere estive. Dal gilet elegante che quest'anno spopola e che si sfoggia anche al posto del top, alla combo blusa e shorts che vi risolverà non pochi dilemmi fashion sia al mare che in città. Lasciatevi tentare dalla nostra selezione!

Blazer in lino & OTHER STORIES

Credits: stories.com

Pantaloni in coordinato & OTHER STORIES

Credits: stories.com

Camicia in lino LA REDOUTE

Credits: laredoute.it

Abito midi rosa pastello MARELLA

Credits: it.marella.com

Jumpsuit in lino TWINSET MILANO

Credits: twinset.com

Abito midi in lino MASSIMO DUTTI

Credits: massimodutti.com

Gilet in lino ZARA

Credits: zara.com

Pantaloni flare in lino BENETTON

Credits: it.benetton.com

Blusa COS

Credits: cosstores.com

Shorts in lino COS

Credits: cosstores.com

Minidress in lino SANDRO PARIS

Credits: it.sandro-paris.com