Il leopardato colpisce ancora e sarà il nostro migliore alleato per la stagione invernale

In un mondo fatto di molti dubbi e poche certezze, una cosa è sicura: l'animalier è sempre più di moda.

Dopo un’estate già molto jungle, l’animal print si riconferma in scuderia come la stampa più fashion, un caposaldo delle collezioni autunno-inverno 18/19.

Insomma anche infreddolite e alle basse temperature, rimarremo wild e grintose (almeno all’apparenza!).

Il leopardato è ovunque: su trench, t-shirt, pantaloni, abiti, camicie e persino sugli occhiali.

Sapete qual è il bello? Che si abbina praticamente con tutto!

Crea, infatti, un magnifico contrasto con i colori accesi mentre rimane timeless ed elegante con nero e bianco.

Vi proponiamo tanti pezzi per ogni occasione nella nostra gallery molto #ROARR.

Il trench leopardato di Essentiel è perfetto per affrontare le giornate grigie con grinta!(Credits: Essentiel)





Paillettes + leopardato di Attico = WOW! (Credits: Matches fashion)





Gonna midi di Alice & Olivia per un risultato MAXI! (Credits: Harvey Nichols)





La camicia in seta di Ganni è molto chic! (Credits: Matches Fashion)





Un tocco di leopardato sulla t-shirt di Marcelo Burlon. (Credits: Farfetch)





Il taglio classico dei pantaloni a sigaretta di Max Mara si sposa benissimo con l'animalier.(Credits: Selfridges)





Nei toni del grigio il leopard print di Pinko. (Credits: Pinko)





Gli stivaletti wild di Sam Edelman sono un must have! (Credits: Nordstorm)





Slipper con fibbia western in cavallino per The Kooples. (Credits: The Kooples)





Leopardati da capo a piedi? Si può grazie agli occhiali di YSL. (Credits: Farfetch)





Questo abitino semplice e leggero di Zara è un vero passe-partout. (Credits:Zara)