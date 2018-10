Nella palette dei colori autunnali il senape è tra quelli più caldi e avvolgenti. Ma come riuscire ad abbinarlo in modo trendy? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Arriva l’inverno e nel vostro guardaroba spuntano solo tonalità cupe? Niente paura! A portare un po’ di luce ci penserà il color senape. Sofisticato ma allo stesso tempo intriso di un sapore retrò, viene declinato nelle collezioni di stagione su tessuti lucidi e cangianti come la seta, lo chiffon, il raso o sul morbido suéde.

Il senape o più comunemente in inglese mustard è tra le cromie autunnali più belle e si abbina perfettamente al corteccia, al verde foglia, al burgundy ma se avete voglia di quel tocco in più di originalità vi consigliamo di puntare sulle tonalità pastello. Non ci credete?

Provate a mixare il senape con un lilla chiaro, un celeste cielo o un rosa tenue, l’effetto sarà illuminante! Al calar della sera, per brillare di luce propria, vi basterà completare il vostro look con accessori golden, champagne o color bronzo.

Vi proponiamo alcuni pezzi must per una shopping therapy in tinta.

ANJUNA Abito midi con balza e stampa floreale.

BOTTEGA VENETA Foulard in seta con stampa geometrica.

CHLOÉ Abito midi color senape con colletto e fiocco bianco a contrasto.

MANSUR GAVRIEL Soprabito oversize in tinta senape.

PETITE SU TOPSHOP Top destrutturato in tessuto lucido e stampa leopard.

SALVATORE FERRAGAMO Borda a mano realizzata in pelle con logo a vista.

YUUL YIE Décolleté in morbido suéde con tacco basso dal design geometrico.

ZARA Pantalone culotte a vita alta in tessuto a costine.

