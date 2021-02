Siete pronte? In arrivo una carambola di colori tenui e stile mashmallow. Perché nel guardaroba di primavera non possono mancare deliziose tinte sorbetto!

L’acquisto perfetto per la Primavera? Passa ovviamente dai toni pastello, tinte tenui, delicate, che sembrano quasi baciate dal sole: dal lilla, al rosa confetto, all'azzurro cielo, al verde menta fino al giallo mimosa (o Illuminating in riferimento al Pantone 2021), è tutto un arcobaleno di colori che vengono declinati su mini e maxi dress dal gusto bon ton o guarniti da piccole ruches e volants di organza, tulle, pizzo e chiffon, in totale leggerezza!

Anche gli accessori sono da colpo di fulmine. Le mini bag stuzzicano il buon umore e sono ideali per confezionare look da perfetta “candy girl”.

Queste nuances, dolci come lo zucchero, ammiccano al guardaroba di primavera come irresistibili macarons tutti da “gustare” e indossare ora e subito.

Insomma, say bye bye ai look cupi al via alla cromoterapia! Per sognatrici e non abbiamo realizzato una pastel parade di capi e accessori per affrontare piacevolmente, con un po' di dolcezza, le prossime sedute di shopping.

MAX&CO. Caban leggero giallo tenue con cintura.

Credits: it.maxandco.com

HOUSE OF FLORENCE Borsa hobo modello Elettra a mano e con tracolla.

Credits: houseofflorenceonline.com

RED VALENTINO Gonna midi in tulle rosa.

Credits: mytheresa.com

GIANNICO Pumps daphne color turchese impreziosita da cristalli.

Credits: giannicoofficial.com

PENNY BLACK Blazer con cintura verde pastello.

Credits: it.pennyblack.com

MSGM Giacca crop in fresco lana.

Credits: msgm.it

GUESS Sneakers Julien con logo.

Credits: guess.eu

ELISABETTA FRANCHI Trench lilla doppio petto con cintura in vita.

Credits: elisabettafranchi.com

STORIES Cardigan giallo chiaro con bottoni dorati.

Credits: stories.com

KOCCA Mini abito lilla con scollo a V e cintura in vita.

Credits: kocca.it

PANDORA Anello solitario con pietra colorata della collezione Colours.



Credits: it.pandora.net





GUCCI Borsa rosa con tracolla effetto matelassé.

Credits: gucci.com

PINKO Pullover verde chiaro con perle.

Credits: pinko.com

PATRIZIA PEPE Pantalone celeste a vita alta.

Credits: patriziapepe.com

AQUAZZURRA Sandalo giallo con tacco midi e impreziosito da cristalli.

Credits: aquazzurra.com

BY MALINA SU ZALANDO Abito mini verde acqua con ruches.

Credits: zalando.it

ZARA Blusa con maniche oversize e collo con volants.

Credits: zara.com

BLUMARINE Gonna midi in raso lilla.

Credits: blumarine.com

H&M Abito a balze con scollo a V.

Credits: 2.hm.com