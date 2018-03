Sono luminescenti, psichedelici e ipervitaminici: stiamo parlando dei colori fluo che, accanto alle più tenui (e diffuse) tinte pastello, ci accompagneranno per la prossima primavera-estate 2018. Quest’anno, le griffe di alta moda da Stella McCartney a Fendi passando per Versace, hanno aggiunto alle collezioni quel pizzico di eccentricità con lampi di giallo, verde acido, arancio e blu elettrico.

Il rosa shocking si impone nel nuovo guardaroba in maniera predominante e tinge con clash di colore: capispalla, sandali svettanti e piccoli accessori. Ma come abbinare tutti questi colori ultra vivaci?

Il segreto è indossarli a piccole dosi e uno alla volta. Per le fashioniste più impavide, il miglior modo è quello di puntare su un look anni 80 abbinando capi fluo con jeans a vita alta, bomber e sneakers. Per facilitarvi il compito, abbiamo selezionato i key pieces più fluorescenti e accattivanti per la prossima primavera.





ALTUZARRA Pantalone fucsia dalla linea svasata

FURLA Borsa rosa con tracolla dorata

CASADEI Mules hill di colore fucsia in seta e pelle

DIESEL Maglia M-Love rosso corallo con girocollo a costine e maniche lunghe

FENDI Blazer con motivo macrocheck e chiusura frontale doppio petto

GIUSEPPE ZANOTTI Stivaletti con tacco alto in maglia elasticizzata di colore rosa fluo

LOEWE Borsa in pelle a forma di elefante realizzata a mano

MARC JACOBS Maglia a righe di colore grigio e verde acido

MARELLA Abito con top incrociato e scollo a V linea fit & flare

STELLA McCARTNEY Borsa a tracolla in nappa gialla fluorescente

VERSACE Occhiali da sole fluo pilot di colore arancio

