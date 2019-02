La nuova stagione si tinge di beige! I toni neutri saranno i grandi protagonisti della primavera-estate 2019.



Il “Living Coral” sarà anche il nuovo colore Pantone per il 2019, ma c’è un’altra nuance sulla quale vale la pena scommettere in questa stagione: il beige, tonalità delicata ed elegante, che gli stilisti hanno riportato in passerella e che le star apprezzano al tal punto da sfoggiarlo persino sul red carpet, anche agli eventi più esclusivi.

Nocciola, avorio, biscotto, champagne: non ci sono proprio dubbi, il beige in tutte le sue sfumature sarà il grande protagonista della primavera-estate e non potrà assolutamente mancare nel guardaroba di stagione.

Nuance passepartout facilissima da portare, piace perché ha la capacità di rendere super chic anche le mise più semplici e che sia indossato in total look o spezzato da tocchi di colore, è la scelta più raffinata che si possa fare.

Da abbinare a colori tenui o a nuance più vivaci, il beige la farà da padrone in tutte le nuove collezioni per la primavera-estate 2019, quindi non sarà difficile scovare sui vostri e-shop preferiti (o sugli scaffali dei negozi) una gran varietà di capi e accessori declinati in soft colors.

Capispalla, abiti, scarpe, borse... Se non vedete l’ora di affrontare la nuova stagione nel segno dell’eleganza e siete pronte a sfoggiare i vostri look a tinte neutre, ecco una selezione di capi e accessori beige da puntare in questa stagione.





MAX&CO. Trench beige con cintura in vita

Credits: it.maxandco.com





COS Maglione in cashmere a collo alto

Credits: cosstores.com





LORIBLU Tronchetti beige con tacco a spillo

Credits: loriblu.com





FALCONERI Gonna midi plissé dai riflessi metallizzati

Credits: it.falconeri.com





TOD’S Sneakers beige in pelle scamosciata

Credits: tods.com





MARA HOFFMAN Top in lino con fila di bottoni

Credits: netaporter.com





& OTHER STORIES Jeans beige a vita alta in cotone organico

Credits: stories.com





MARNI Borsa a mano in pelle in versione mini

Credits: modaoperandi.com





CARMENS Slingback beige con kitten heels

Credits: carmens.it





TWINSET Gonna longuette in cotone tecnico

Credits: twinset.com





FIORELLA RUBINO Cappotto beige con cintura in vita

Credits: fiorellarubino.com





TOM FORD Borsa a spalla con chiusura a zip e tracolla rimovibile

Credits: farfetch.com





MOTIVI Pantaloni beige plissettati a gamba larga

Credits: motivi.com









BIANCHI E NARDI Borsa a sella con tracolla a catena

Credits: bianchienardi1946.it









TIMBERLAND Scarponcini waterproof con suola in gomma

Credits: timberland.it