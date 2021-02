Nel dubbio... bianco e nero è la combinazione di "non colori" più chic in assoluto!

Un mondo in bianco e nero: che ne dite di prenderci una pausa dalle leggi dell’armocromia e palette variopinte e concentrarci sui “non colori” più chic e universali che ci siano?

Gli outfit che giocano sul black and white riescono a stupire pur essendo sobri, caratteristica che li rende unici e raffinati.

Con l'abbigliamento in bianco e nero è importante dosarli e fare in modo che, in un look che gioca sui contrasti, entrambi i colori siano presenti in egual modo, solo così il colpo d’occhio sarà notevole.

Grazia.it ha elaborato 5 look mix & match che bilanciano alla perfezione il bianco e nero, combo che potrete ricreare e indossare subito!

1) Abbigliamento Bianco e Nero: il look comfy e sofisticato

(Credits: Alberta Ferretti, Sandro, Chanel)

La combo n.1 è super fashion grazie ai leggings neri con staffe (tormentone di stagione) firmati Alberta Ferretti, il giacchino impunturato "western" con bottoni a contrasto di Sandro Paris, e infine il "pezzo da novanta", la flap di Chanel bianca con chiusura logo e catena neri a contrasto.

2) Abbigliamento Bianco e Nero: il look timeless e maschile

(Credits: Pollini, Moschino, Zara)

Il bianco e nero si presta bene a comporre look maschili come questo, sobrio e raffinato, composto da camicia con pussy bow di Moschino e i pantaloni classici del completo di Zara. Le calzature, che danno carattere al look, sono le stringate di Pollini intarsiate in pelle bianca e nera.

3) Abbigliamento Bianco e Nero: look ladylike e retrò

(Credits: TWINSET Milano, Tod's, Valentino)

Decisamente bon ton il nostro terzo look, grazie alla gonna midi plissé di Valentino, la camicia a pois con tanto di fiocchetto di TWINSET Milano e le décolleté bianche modello vintage di Tod's.

4) Abbigliamento Bianco e Nero: look sporty e firmato

(Credits: Dior, Oysho, Nike)

Cosa c'è di più cool di un bel look sportivo ma firmato allo stesso tempo? Per questo vi proponiamo questo outfit da star composto di morbidi leggings di Oysho, felpa in stampa zebrata (un must) di Nike e ai piedi le ultime sneakers chez Dior, le ID-Dior. Le vere fashion lover non se le lasceranno scappare!

5) Abbigliamento Bianco e Nero: look con abito lungo e sandali

(Credits: Campomaggi, Hazy, Kocca)

Come ultima combo mix & match vi proponiamo un look più estivo fatto di maxi abito chemisier Kocca con cintura incorporata, borsa intrecciata in vera pelle di Campomaggi, eccellenza nel pellame, e sandali string di Hazy con comodo tacco a cono.