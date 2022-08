Le nuove collezioni moda sono già nei negozi fisici e online: che cosa aspettate a scoprire i fashion must dell'autunno da tenere d'occhio? Noi non abbiamo resistito e abbiamo già selezionato alcune proposte cool da inserire subito in wish list!

Ok, siamo tutti d'accordo: in questo periodo fa ancora caldo e per molti le vacanze non sono ancora finite. Dunque è ancora tempo di costume e pareo e, per chi è già rientrato in città, di abitini leggeri e sandali. Ma suvvia, non siamo troppo fiscali: una sbirciatina alle tendenze autunnali anche da sotto l'ombrellone non ha mai fatto male a nessuno. E poi, con Settembre ormai alle porte, la tentazione di scoprire quali saranno i fashion must di cui innamorarsi a prima vista è davvero fortissima.

Quindi siamo sicure che non vi dispiacerà affatto dare un'occhiata alla selezione che abbiamo preparato quest'oggi: ci troverete alcune chicche delle nuove collezioni moda che - ne siamo certe - vi faranno venire gli occhi a cuoricino proprio come è successo a noi!

Tranquille, per il momento niente capispalla pesanti ma solo alcuni pezzi chiave del guardaroba che definiremmo un po' transeasonal, da sfruttare volendo anche subito. Dall'abito midi con dettagli cut-out in vita, alla gonna raffinatissima in tessuto satin, dai cargo pants, alla camicia in seta, dai pantaloni palazzo agli immancabili jeans, senza dimenticare un blazer e un bel chiodo rock. Pronte a scoprirli tutti?



Vestito midi con dettaglio cut-out PULL&BEAR

Credits: pullandbear.com

Biker jacket DEADWOOD STUDIO

Credits: deadwoodstudios.com

Gonna midi in satin POMANDERE

Credits: pomandere.com

Maglia smanicata con intarsi WOOD WOOD

Credits: woodwood.com

Minigonna a fiori MANGO

Credits: shop.mango.com

Camicia in georgette MAX&CO.

Credits: it.maxandco.com

Pantaloni palazzo MARELLA

Credits: it.marella.com

Abito chemisier a fantasia CETTINA BUCCA

Credits: cettinabucca.com

Jeans flared CLOSED

Credits: closed.com

Slip dress cut out in satin & OTHER STORIES

Credits: stories.com

Cargo pants WEILI ZHENG

Credits: weilizheng.com

Blazer con bottone gioiello ANNARITA N

Credits: annaritan.it

Blusa con applique floreale FABIANA FILIPPI

Credits: fabianafilippi.com

Pantaloni in lino ZARA

Credits: zara.com

Midi dress con cintura VICARIO CINQUE

Credits: vicariocinque.it