Bagliori silver per dare un tocco spaziale al vostro look.



Il freddo pungente è arrivato e nel guardaroba predominano solo ed esclusivamente tonalità "hot"?

Care viaggiatrici astrali, non vi eclissate, finalmente potrete sperimentare codici stilistici d’avant-guarde. Come? Proiettate le vostre scelte verso tessuti vinilici, laccati, lucidi e superfici a specchio nella tonalità argento.

Infatti, la forza cromatica di questa nuance per la sua iridescenza è di forte impatto, in più richiama il grigio siderale tipico del suolo lunare. Per un risultato elettrizzante, quasi ipnotico da vera space-girl, vi consigliamo la versione all over da mixare a dettagli dalle finiture fluo.

Se invece preferite un mood più algido, distaccato e spaziale la scelta cadrà su capi minimal e accessori dal gusto iper-moderno, l’effetto sarà ancora più space e futurista. Per non perdervi tra i mari della luna ecco una wish list silver moon!

Shopping the best!





DIESEL Cappello con visiera e logo a vista.

Credits: diesel.com

DOLCE&GABBANA Giacca in pied de poule impreziosita da maxi paillettes.

Credits: mytheresa.com





MARCO DE VINCENZO Stivaletti con tacco a stiletto decorati con maglia metallica silver.

Credits: mytheresa.com





MICHAEL MICHAEL KORS Zaino in pelle argentata.

Credits: michaelkors.it

PANDORA Orecchini a lobo dal design sferico.

Credits: it.pandora.net

SALVATORE FERRAGAMO Borsa a tracolla in pelle argentata.

Credits: matchesfashion.com

SIES MARJAN Pantalone silver stretch con tasche a cerniera laterali.

Credits: net-à-porter.com





SISLEY Giubbotto metallizzato silver con cappuccio e cintura in vita.

Credits: it.sisley.com





STEFANEL Maglia argentata a maniche corte in tessuto plissé.

Credits: stefanel.com

TIBI Gonna a matita realizzata in morbida pelle silver.

Credits: net-à-porter.com

TOD'S Sneakers in pelle color argento con inserti punzonati.

Credits: tods.com

ZARA Mini abito a girocollo in tessuto silver.

Credits: zara.com