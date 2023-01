Le stampe floreali sono una presenza fissa nel guardaroba della primavera. Ecco i capi e gli accessori che sono già finiti nel nostro radar.

Fan delle stampe floreali? È il vostro momento! Sì, perché anche se manca ancora un bel po’ all’arrivo ufficiale della primavera, i fiori sono già sbocciati da un pezzo sugli scaffali dei negozi e le vetrine degli e-shop.

Le nuove collezioni sono già ricche di novità semplicemente ir-re-si-sti-bi-li. E visto che sappiamo già che queste fantasie occuperanno un posto speciale nei nostri cuori (e nel nostro guardaroba), perché non iniziare sin da subito a far spazio a qualche nuovo capo o accessorio per la bella stagione?

Che siano in formato maxi, dai colori forti e audaci, o in versione micro, declinate in più dolci nuance pastello, per noi le stampe floreali sono sempre un grande SÌ. E anche questa primavera potremo decidere se sfoggiarle da capo a piedi o se seguire il trend a piccoli tocchi.



Per sfoggiarle sin da subito, non vi resta che puntare su capispalla, maglie e altri capi in linea con le temperature del periodo, oppure investire su accessori e bijoux.

Non appena la bella stagione entrerà nel vivo, via libera invece a bluse e camicette più leggere, minigonne, abiti senza maniche o sandali che saranno i vostri migliori alleati fino alla fine dell’estate.

Vi abbiamo fatto già venire voglia di primavera? Ecco una selezione di capi e accessori dalle stampe floreali che vi aiuteranno a entrare subito nel mood.

GUCCI Maglia a stampa floreale in lana e cotone

Credits: gucci.com

ZIMMERMANN Camicia a fiori con fiocco sul collo

Credits: zimmermann.com

SEE BY CHLOÈ Giacca trapuntata a stampa floreale

Credits: matchesfashion.com

TORY BURCH Secchiello floreale con T Monogram

Credits: toryburch.com

SALONI Mini dress a stampa floreale

Credits: saloniworld.com

LA DOUBLE J Pantaloni cropped in broccato floreale

Credits: ladoublej.com

AQUAZZURA Sandali in pelle metallizzata con fiore in plexi sulla punta

Credits: luisaviaroma.com

WEEKEND MAX MARA Pullover girocollo con fantasia floreale jacquard

Credits: it.weekendmaxmara.com

MAJE Gonna lunga a stampa floreale

Credits: it.maje.com

SWAROVSKI Bracciale in oro rosa con ciondoli a forma di fiori

Credits: farfetch.com

VINCE Abito midi a fiori

Credits: farfetch.com

RIXO Camicia bianca con il colletto e ricami floreali

Credits: rixo.co.uk

MARNI Minigonna a fiori in viscosa

Credits: marni.com

MANOLO BLAHNIK Slingback a fiori con tacco medio

Credits: farfetch.com

KENZO Mini tote bag a stampa floreale

Credits: kenzo.com