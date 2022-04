Lavorano con cura, amore e un occhio alla sostenibilità e al know how tutto italiano: eccovi 9 brand di borse belle e timeless da scoprire su Instagram e acquistare al volo!



Le borse sono una nostra grande passione, si sa. Ma che ne dite di una bag che sia bella (of course) ma anche che duri negli anni e ci accompagni in tutte le nostre avventure, magari realizzata in Italia (da sempre patria del savoire faire pellettiero) e con un occhio attento alla sostenibilità.

Sono, infatti, sempre più i brand del settore che scelgono di abbracciare una strada più green e sostenibile, che si basa anche sulla valorizzazione dell’artigianato italiano, su una produzione che sostenga il business etico e locale e su un consumo più intelligente e rispettoso.

Il fast fashion si trasforma in slow fashion, i prodotti diventano unici e la produzione consapevole viene preferita alla sovrapproduzione, insegnandoci a limitare l’acquisto compulsivo in favore di capi duraturi e timeless. Sono questi i valori su cui si fondano molti nuovi brand, spesso piccole e medie realtà made in Italy che, passando per Instagram, si sono fatte strada nell’industria della moda.

Abbiamo fatto, quindi, una lista di 9 brand di borse sostenibili, artigianali e italiani che arrivano direttamente da Instgram e che sono tutti da scoprire!

Brand di borse Made in Italy da scoprire: NIDO Bag

NIDO è un brand di pelletteria made in Italy fondato da Nicola (CEO e Co-Founder) e Domiziana (Creative Director e Co-Founder), partner nella vita e negli affari: «Il nostro nucleo si trova in un luogo dove le nostre identità maschili e femminili possono fondersi insieme come una sola, completandosi a vicenda». Caratterizzate da linee pulite, sofisticate ed essenziali, le borse del brand spaziano dai toni tenui alle tonalità decise: creazioni semplici, ma con caratteristiche che si concentrano sui dettagli. Per esempio, la classica borsa Bolla, la cui ispirazione nasce dal pesce maschio Betta che crea un nido di bolle in cui saranno ospitati i suoi figli, è contraddistinta da manici in resina. Inseriti a metà, creano particolari giochi di luce e simboleggiano la fusione delle due personalità distintive dei founder, fondendosi in una figura simmetrica, circolare e infinita. Non solo: NIDO sostiene l’artigianato italiano, affidando la realizzazione a piccoli laboratori italiani e la produzione ad artigiani che lavorano all'interno della loro fabbrica prescelta, situata alle porte di Bologna (seguendo un approccio consapevole, che consiste nel recuperare i pezzi di pelle in eccesso dalla pelletteria di lusso italiana).

Inoltre le borse vengono prodotte in lotti limitati, riducendo al minimo gli sprechi e i tassi di produzione eccessivi, mentre l’imballaggio non contiene tracce di plastica o materiale non riciclabile, a favore di un mondo più green.

Brand di borse Made in Italy da scoprire: Euterpe

Nato nel 2020 da un’idea di Sofia Nardi, designer e direttrice creativa del brand, il cui processo creativo si ispira all’atmosfera e al design d’interni anni ’70, e al concetto di color blocking, Euterpe si basa su tre concetti cardine: design, versatilità ed eleganza. «Can a designer bag cost less than a “designer” bag?» Abbandonando del tutto la realtà del fast fashion e abbracciando quella dello slow fashion, il brand si pone l’obiettivo di offrire una borsa di qualità - un lusso che non si giudica dal prezzo, ma dall’artigiano che lo produce, dalla ricerca dei materiali e dallo studio dei dettagli - che sia comunque più affordable. Nella mitologia greca Euterpe, cioè “colei che rallegra”, è la Musa della musica e della poesia lirica e il brand si ispira all’epiteto di questa musa per portare gioia e spensieratezza, riconoscendo l’importanza del made in Italy e di un acquisto studiato per rendere meno inquinato l’ambiente.

Brand di borse Made in Italy da scoprire: Studio Sarta



Dopo i primi esperimenti nell’arredo con le trame della paglia di Vienna, Giorgia Gaeta, architetto, stylist e founder di Studio Sarta (marchio palermitano nato nel 2017), ha deciso di spostare il focus e di declinare questo materiale nell’accessorio. È nato così il brand, che al giorno d’oggi propone borse che reinterpretano la tradizione artigianale italiana in modo moderno e dettagliato. Sperimentando con forme e materiali, l’azienda crede sia nella sostenibilità che nell’artigianalità: la produzione di ogni borsa avviene infatti interamente a mano da artigiani palermitani. Il must-have da avere assolutamente nell’armadio? Pablo Basket, una borsa a secchiello in rattan naturale con rifiniture in pelle di vitello e dettagli in metallo placcato oro. In più da aprile 2021, sul sito di Studio Sarta è disponibile anche il servizio di personalizzazione dove ogni cliente può comporre la sua borsa con i colori e i materiali che preferisce!

Brand di borse Made in Italy da scoprire: Tramontano



Il tratto grafico Tramontano - che si lega al mare della città di Napoli - rappresenta due animali marini, protagonisti di molte leggende fin dall’età greco-romana: i lamantini o dugonghi, mammiferi ormai in via di estinzione, presenti nel Mediterraneo fino al 18° secolo. Questi sono i simboli della tradizione, dell’incanto e del fascino che ritroviamo nella lavorazione del cuoio e della pelle di Tramontano, che da più di un secolo rende ogni prodotto unico, attuale e oltre la moda. La produzione di Tramontano, quindi, è un percorso che attraversa epoche e bellezze di ogni mondo e tempo, continuando ad essere un brand che si pone come ponte tra passato e presente grazie alla creazione di borse, valigie e accessori di lusso che (scusateci il gioco di parole) non tramontano mai.

Brand di borse Made in Italy da scoprire: Nico Giani

È proprio il designer Niccolò Giannini, vincitore del prestigioso premio "Who Is On Next?" 2017 by Altaroma in collaborazione con Vogue Italia, la mente creativa dietro a Nico Giani. Il brand, made in Italy e autoprodotto a Firenze, in Toscana, propone pezzi che sono una vera e propria esplosione pindarica di colori e forme. L’ispirazione arriva direttamente dal design anni '60 e ’70 e dalle vibranti tonalità post-rock, il tutto avvolto in un surrealismo alla Miles Aldridge.«Nico Giani mira a creare la sensazione di aver già visto questo stile, mentre ti offre qualcosa di totalmente unico e moderno allo stesso tempo»: delle borse colorful dalle linee semplici ed eleganti che esprimono l’eclettismo tipico del brand e quel twist moderno che si fonde a un’allure prettamente vintage.

Brand di borse Made in Italy da scoprire: Frenzlauer

Delle borse semplici ma sofisticate, dalle linee pulite ma funzionali e di alta qualità. Nata e cresciuta in Toscana, Francesca Neri ha fondato Frenzlauer nel 2013, dando vita a un brand che produce borse che nascono dalla perfetta sinergia tra creatività e tecnica artigianale. Made in Italy, prodotte con pellami della migliore qualità e realizzate in una pelletteria a Riviera del Brenta (progettata nel rispetto dell’ambiente e dotata di impianti di ultima generazione), il marchio seleziona i materiali attraverso un attento controllo sulla qualità delle materie prime.

Last but not least: la filosofia di Frenzlauer è quella di realizzare prodotti che si basino sia sulla continua ricerca e su un’innovativa sperimentazione, sia sul mantenimento della tradizione dei canoni di bellezza classici, dando a questi un volto nuovo.

Brand di borse Made in Italy da scoprire: āim

Tre sono le parole chiave che caratterizzano āim. Longevità: le borse e gli accessori del brand sono qui per rimanere, infatti il loro design senza tempo vince sulle tendenze e sulla stagionalità. Unicità: ogni pezzo è unico perché realizzato, fin dall'inizio, dalle mani esperte di artigiani che lavorano in piccole fabbriche di pelletteria a conduzione familiare, utilizzando solo i migliori materiali che derivano dalla sovrapproduzione.

Responsabilità: la missione non è vendere di più, ma vendere in maniera lenta e consapevole riducendo l’impatto sul nostro pianeta.

Sono questi i tre pilastri sui cui si fonda la label āim, creata dalla designer Anna Maria Mongillo, che ha fatto del manico leggermente squadrato - scovato su una borsa vintage, fra un centinaio di pezzi diversi - il suo segno distintivo. Declinata in tutti i modelli, l'inconfondibile maniglia permette di afferrare la borsa allo stesso modo in cui si dovrebbe afferrare la vita: con eleganza e senza piegarsi alla pressione giornaliera. «Come il manico, anche il materiale ha trovato me», racconta la founder, che realizza le sue borse 100% made in Italy in pelle che deriva dai residui della sovrapproduzione, sfruttando il riciclaggio ed evitando gli sprechi a favore della sostenibilità.

Brand di borse Made in Italy da scoprire: THEMOIRè

Nato a Milano, THEMOIRè è un progetto che ha l'obiettivo di creare un brand a minor impatto ambientale possibile, etico ed ecologico, attraverso il quale vuole offrire un punto di vista positivo e pro-attivo legato all'ambiente e alle persone.

«Ci prendiamo cura del nostro pianeta come lui si prende cura di noi. Amiamo l'ambiente e miriamo a lavorare con esso per offrire una selezione sostenibile, ecologica e altamente alla moda di accessori, utilizzando solo risorse che non sono dannose per il pianeta».​ Inoltre la ricerca dei tessuti gioca un ruolo molto importante per il marchio: infatti nuove ed innovative ecopelli ottenute dalla pianta Nopal Cactus o dagli scarti dell'industria delle mele o di materiali naturali e riciclati come sughero, rafia, Eco-Fur o cotone riciclato, fanno parte delle collezioni. In più tutti i rivestimenti sono realizzati con materiali riciclati al 100%, prevalentemente da bottiglie e fili di plastica PET, mentre le etichette interne sono formate da nylon riciclato, che in parte proviene da reti da pesca.

Brand di borse Made in Italy da scoprire : Halìte jewels

Il motto di Halìte jewels? Make it salty! Sono proprio i cristalli di sale infatti a ispirare gli accessori e i gioielli del marchio. Le radici del brand fondato da Antonia Scommegna e da sua mamma Angela, affondano nel cuore di Margherita di Savoia, in Puglia, dove ha sede una delle più grandi saline marine d’Europa. È proprio da qui che nasce il nome “halite”, che è un grecismo con cui ci si riferisce alla cristallizzazione del sale in natura e significa proprio “pietra di sale”. Le borse a sacchetto sono il prodotto iconico del brand: dal raso di seta al velluto, queste borse si contraddistinguono per i dettagli ricercati e preziosi quali piume, cristalli, frange e perle, per «aggiungere un tocco originale anche ai look più minimal».