L'inconfondibile stile Vera Wang in una nuova collezione sposa per il prossimo autunno

Vera Wang presenta la collezione sposa Autunno-Inverno 2020. Colori, ruches e volumi eccentrici sono gli ingredienti che caratterizzano le creazioni che stiamo per mostrarvi, che portano l'inconfondibile firma della stilista americana.

Il romanticismo intriso di citazioni gotiche è evidente ed è da sempre uno dei segni distintivi della Wang: la presenza del nero, la scelta di maxi fiocchi in raso come copricapi cadenti, i guanti riproposti in nuance pastello che rompono il classico monocromo. La particolarità di questa collezione sta nella presenza di scritte che imprimono su tulle e organza le promesse di matrimonio. "I do", lo voglio, love, forever: dichiarazioni rese di forte impatto dal font (ovviamente gothic!) nero su bianco.

Le lunghezze si accorciano: l'abito da sposa per il prossimo autunno è corto, con "la coda" o arricciato e, laddove non è mini, ha almeno un spacco vertiginoso che incornicia le gambe, da esibire senza timore.

A contrastare le proporzioni ridotte ci pensano le maniche, spesso lunghissime e a campana, ma anche staccate dal corpo principale dell'abito, quasi ad assumere l'aspetto di una decorazione aggiuntiva.

Date un'occhiata alla collezione e immergetevi in un mondo speciale e fuori da ogni schema.