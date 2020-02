A passo sicuro, e stiloso, verso il Sì. Con queste scarpe è impossibile sbagliare...

Spose di primavera (ed estate) è arrivato il vostro momento! Se avete l’abito ma vi manca la scarpa giusta, qui c’è quello che fa per voi.



Molte potranno pensare che la scarpa non debba fare poi così tanto la sua parte, e che dev’essere soprattutto un accessorio comodo in quella occasione.



Noi, se dobbiamo dirla sinceramente, abbiamo una visione un po’ diversa. La scarpa, per una sposa, è un pezzo importantissimo che va scelto con cura e senza lasciare da parte la propria personalità.



Che siate tipe da stiletto, da platform, da ballerina, qui ci sono quelle che sono secondo noi le scarpe da sposa più belle del momento.



Non tutte bianche, non tutte nate da brand dedicati al mondo bridal (anche se ormai iniziano tutto a creare delle linee sposa): scopritele subito e iniziate a immaginare quali andranno a nozze con il vostro abito. E ovviamente con voi...

JIMMY CHOO Sandalo Sacora in pizzo con perla applicata e tacco alto 8.5.

Credits: Jimmychoo.com



MALONE SOULIERS Sabot Maureen in pelle bianca a punta con tacco 8.5.

Credits: Mytheresa.com



GUCCI Sandalo in pelle con detagli a forma di foglia e tacco alto 9.5.

Credits: Gucci.com



AQUAZZURA Pumps Stella Jewel con tacco 10.5 in satin bianco ghiaccio. Tutta la silhouette è contornata da finissimi cristalli.

Credits: Aquazzura.com



SOPHIA WEBSTER Sabot Laurellie in pelle rosa cipria e bianca con fiocco piatto sul cinturino.

Credits: Mytheresa.com



REDVALENTINO Scarpa slingback RED(v) in pelle bianca con fiocchi e dettaglio in pvc.

Credits: Mytheresa.com



PRONOVIAS Pumps Joana in satin color champagne con fascia centrale decorata da applicazioni gioiello. La suola e l'interno del tacco hanno un finish effetto pizzo.

Credits: Pronovias.com



RENE CAOVILLA Décolleté Cinderella in pizzo beige decorata all over con piccoli cristalli ricamati. Tacco a stiletto ricoperto in tono e suola glitter.

Credits: Renecaovilla.com



MIU MIU Pumps in vernice bianca con taco kitten e cristalli applicati.

Credits: Farfetch.com



MANOLO BLAHNIK Scarpa slingback in satin grigio con applicazione gioiello a forma di cuore.

Credits: Manoloblahnik.com