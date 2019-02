Con il tacco a spillo o medio, minimal o effetto gioiello: le scarpe più belle per la sposa



Qual è il primo passo dopo aver scelto l'abito da sposa? Scegliere quali scarpe si abbinano alla perfezione. Per farlo nel modo giusto ci sono diversi parametri da considerare: la forma, lo stile e il gusto personale, anche in fatto di comfort.



Ci sono spose che non temono i tacchi a spillo, anzi, li scelgono per svettare vicino al futuro marito. Altre preferiscono la comodità di un tacco medio, che permette di camminare e ballare con disinvoltura (soprattutto se la location prevede un bel prato verde), altre ancora scelgono i modelli flat, e non hanno bisogno di centimetri.



Decisa la forma si passa allo stile: bianche? Con dettagli gioiello? Con fiocchi di raso? Le proposte sono tantissime, e se la scelta del vestito è stata ardua anche quella delle scarpe potrà non essere da meno. Per aiutarvi (speriamo!) abbiamo scelto 10 modelli che ci hanno conquistato alla prima occhiata. I brand? I migliori per chi ama i nomi contemporanei e vuole scegliere una scarpa da riutilizzare anche in altre occasioni, come una Jimmy Choo o una intramontabile Louboutin.











JIMMY CHOO Pumps in raso bianco con cristalli applicati. Tacco alto 10cm.

Credits: Mytheresa.com







PRADA Sandali slingback in pelle bianca con tacco alto 8.5 cm.

Credits: Net-A-Porter.com







RENE CAOVILLA Decolleté in pizzo con cristalli Swarovski applicati. Altezza tacco 10 cm.

Credits: Luisaviaroma.com







CHRISTIAN LOUBOUTIN Scarpa Raissa con maxi fiocco in seta.

Credits: Nordstrom.com







AQUAZZURA Sandali con frange in pelle bianca e tacco alto 10,5 cm.

Credits: Aquazzura.com







CHLOÉ Scarpa Lauren con tacco medio alto 5cm e punta arrotondata.

Credits: Net-A-Porter.com







THE ROW Sandali Bare in pelle bianca con tacco 7 cm.

Credits: Mytheresa.com







GUCCI Décolleté in pelle con fiocco con dettagli cut-out popolare tra gli anni '20 e gli anni '30.

Credits: Gucci.com







MANOLO BLAHNIK Decolleté Hangisi con iconico fermaglio gioiello e stampa con scritte Love.

Credits: Farfetch.com







ALEVì MILANO Sandalo in pvc con profili in velluto e fiocco in seta.

Credits: Barneys.com