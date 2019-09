Strascichi importanti, dettagli preziosi ed elementi "trasformisti" per rendere il giorno del sì ancora più speciale.



Una linea di abiti da sposa dall’aspetto audace e magnificamente teatrale: Pronovias Privé 2020 presenta la sua collezione per il 2020.



Vestiti dal fascino romantico e senza tempo, dove l'eleganza si esprime attraverso dettagli preziosi, linee principesche e strascichi "importanti".

Molte le novità presenti in collezione, introdotte per accontentare tutte le spose ed easudire i loro desideri nel loro giorno speciale.

Come l'arrivo della nuova "famiglia", “Modern Princess”, che celebra la linea a sirena: i modelli sono arricchiti da preziose decorazioni e magnifiche sopragonne che permettono, in un istante di trasformare l'abito e ottenere un effetto sorpresa unico.





Variazioni speciali per uno degli elementi più amati dalle spose: lo strascico, che diventa mozzafiato grazie a forme innovative e lunghezze degne di una principessa, abbellite da ricami, perle e pizzi magici per un tocco ancora più sontuoso.





Da non tralasciare i dettagli sartoriali - come i fiori tridimensionali di ispirazione artistica, le ricercate perle e le delicate applicazioni di pizzo - attentamente cuciti a mano su tutti gli abiti Privée.

Infine, per chi desidera abiti voluminosi come una nuvola, il team dei designer del marchio ha pensato a una struttura speciale nel disegno dell’abito, al di sotto della gonna, per garantire forme ampie ma anche vestibilità e leggerezza.



Scoprite i nostri abiti preferiti della collezione Pronovias Privé 2020