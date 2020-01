Ashley Graham x Pronovias: la speciale collezione di abiti da sposa creata dalla supermodella americana

Una collezione di abiti da sposa che nasce per vestire qualsiasi fisicità garantendo stile ed eleganza: Ashley Graham x Pronovias è la speciale collaborazione tra la supermodella americana, paladina della body positivity e il marchio leader del settore bridal.

Inclusività e diversità: da qui è partita Ashley, che con l'aiuto del direttore creativo Alessandra Rinaudo, ha dato vita a una selezione di abiti ideati appositamente per le spose plus-size. "Quando ho iniziato a cercare il mio abito, dieci anni fa, non è stato per niente facile trovare uno stile adatto alla mia taglia" ha raccontato Ashley "e che mi facesse anche sentire speciale. Il settore bridal deve impegnarsi a favore dell'inclusività e di una fisicità che non è più univoca".

« Ogni donna deve potersi sentire sempre sicura di sé, del suo aspetto »

Disponibili in un range di taglie dalla 32 alla 66, le creazioni che state per ammirare saranno disponibili dall'inizio del 2020 negli atelier Pronovias. 16 modelli dal fit moderno e dall'estetica sofisticata, ma con una grande attenzione alla vestibilità.