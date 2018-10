Tutti gli elementi che rendono speciale Pronovias in una collezione pensata per le occasioni speciali



La novità di Pronovias che stiamo per raccontarvi ha poco a che fare con gli abiti da sposa. Il marchio spagnolo, leader del settore, lancia la capsule collection Evening Essentials per vestire non chi si appresta a dire sì, ma tutte le donne che cercano un abito elegante e sartoriale per una grande occasione.

Lo dice lo stesso nome: Evening Essentials si concentra su abiti eleganti da sera o da cerimonia dalle linee essenziali e pulite, senza fronzoli, 15 modelli che rielaborano i classici stilemi del brand (come la silhouette a sirena) in modo leggero e disinvolto.



Quello che colpisce, aldilà delle scollature e delle lunghezze, è la scelta della palette di colori. C'è il nero, raffinato per antonomasia, c'è il rosa, e ci sono anche il rosso e il blu, chiaro e sobrio.