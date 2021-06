Una cerimonia intima e molto romantica, "vestita" da uno dei più grandi nomi della moda italiana

Chi ha la passione per la cronaca rosa e per i matrimoni vip non avrà perso certo la notizia delle nozze tra Luca Argentero e Cristina Marino. I due, che fanno coppia fissa dal 2015 e che nel 2019 hanno avuti una bambina, Nina Speranza, hanno detto sì, come si erano promessi di fare lo scorso anno, rimandando poi il grande giorno a causa dell'emergenza Covid.



Uno scorcio naturale a dir poco fiabesco quello di Città della Pieve, in Umbria, buen retiro della coppia; una cerimonia intima e con un look curato, su misura per loro, da Giorgio Armani.



Lei con un abito a sirena in pizzo macramé, con maniche lunghe e schiena nuda; lui in un classico tre pezzi blu per lui.