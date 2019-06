La showgirl Lorella Boccia ha detto "sì" al producer e agente Niccolò Presta: ecco tutti i dettagli della cerimonia

Il producer e agente Niccolò Presta e la showgirl Lorella Boccia sono ufficialmente marito e moglie.

La giovane coppia ha pronunciato un "Sì" emozionato nella Chiesa Gran Madre di Dio, a Roma, sabato 1 Giugno.

Testimoni delle sposa la sorella Anna e Lucio Presta, mentre lo sposo ha scelto i suoi amici d'infanzia Andrea e Gianmarco.

Dopo la Santa Messa, celebrata dal Parroco Don Max, si è svolto un party blindatissimo al Castello Tor Crescenza, allestito per l'occasione con decorazioni floreali di rose bianche, i fiori preferiti di Niccolò e Lorella.

La sposa ha scelto due abiti, entrambi firmati Blumarine di Anna Molinari. Per la cerimonia un modello a sirena con lunga coda e corpino di pizzo.

Mentre per la serata ha puntato su un blazer tailoring in cady bianco naturale e rovere in raso di seta con più di 3000 cristalli Swarovski applicati, abbinati al pantalone palazzo in cady con banda sul fianco con cristalli Swarovski e micro corsetto.

Tradizione e glamour per l'abito dello sposo, una creazione dell'amico stilista Roberto Cavalli.

Al centro della giornata le due fedi NOI2 in oro giallo di Damiani, che ha accompagnato gli sposi nel giorno più bello della loro vita.

Tanti gli amici presenti per festeggiare l'unione di Lorella e Niccolò: da Antonella Clerici a Ezio Greggio, passando per Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli, Flavio Briatore, Paolo Ciavarro, Marcello Sacchetta, Veronica Peparini, Andreas Muller e tanti altri ancora.

Il taglio della torta subito dopo la mezzanotte è stato accompagnato dal brano "Io e Te" di Vasco Rossi con una cornice di fuochi d’artificio e cascate di luci che hanno illuminato il giardino del Castello e i due innamorati.

Photo credits: David Bastianoni