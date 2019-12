Jenny Packham presenta la collezione 2020, un vero inno al romanticismo

Per lanciare la nuova collezione sposa per il 2020, Jenny Packham ha scelto un hashtag: #ItStartedWithAKiss è il concept che ha dato vita alle creazioni che stiamo per raccontarvi. E come avrete capito, si parlerà (e si vedrà) qualcosa di molto, molto romantico.

I classici codici del brand londinese non vengono a mancare e anzi, gli elementi che rendono le creazioni della Packham speciali e tanto desiderate, ci sono tutti.

Richiami al passato, con corpini in stile anni 30, gonne come nuvole di chiffon e drappeggi di tulle soffice, minidress con bordure in piume. Piume che ritroviamo anche nella mantella di uno degli abiti di punta (il primo che vedrete a seguire), battezzato "Bianca Jagger".

Il suo pezzo forte, da sempre, è il dettaglio prezioso. Ricami di cristalli e strass regalano all'abito una luce speciale e unica, e come ad ogni collezione, creano l'inconfondibile firma del brand. Lasciatevi conquistare da questa nuova, imperdibile collezione.