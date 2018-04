La sposa del 2019 secondo Jenny Packham: scoprite questa nuovissima collezione.



Jenny Packham è uno dei nomi più prestigiosi del panorama bridal e degli abiti da sposa e a molte future spose, sentirlo, non può che creare una particolare emozione.

Ogni collezione della designer inglese è un insieme di stilemi riconoscibili alla prima occhiata, come una firma inconfondibile: ispirazione rétro, romanticismo e femminilità sono gli ingredienti fondamentali dello stile Packham.



Tutti questi elementi sono ovviamente presenti anche in questo ultimo lancio: il 2019 sarà all'insegna dei suoi classici tessuti impalpabili arricchiti da ricami gioiello (un suo segno distintivo ad ogni collezione), sperimentazioni cromatiche di lilla e azzurro e, inaspettate, diverse varianti per chi alla gonna da principessa preferisce dei comodi pantaloni.

Morbidi, da indossare con una blusa in completo, oppure dritti, in versione jumpsuit, che si abbinano anche alla biker jacket, svolta decisamente rock per un marchio concentrato solitamente su dettagli meno "modaioli".



Scoprite da vicino, insieme a noi, tutte la collezione di abiti da sposa di Jenny Packham per il 2019.





Jenny Packham sposa 2019 Abito LUCILLE.



Abito DAHLIA.



Abito JULIA.





Abito MAY.



Abito PRIMROSE.



Abito SYLVIA.





Abito VIOLET.



Abito THISTLE.



Abito LOLABELLE.





Abito LOIS.



Abito ALBA.



Abito WHISPER.





Abito ELINA.



Abito JUNIPER.



Completo FLORI & FLEUR.





Abito ANGELICA.



Abito SWEET PEA.



Abito BLUEBELL.







Abito MOONFLOWER & MEADOW.



Abito JASMINE.





Abito LEI.



Abito NADIA.



Abito AMBER & ALLY.





Abito ASTER.



Abito ROSA.



Abito MILLIE.





Abito INDIGO & ACACIA.



Abito FORGET ME NOT.



/ 29 Tutte le foto ADVERTISEMENT share









fullscreen ...