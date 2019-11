La moda del cambio d'abito prende piede. Ecco quali sono, secondo noi, le scelte giuste da fare.

Lo hanno fatto anche Meghan Markle e Chiara Ferragni: dopo la cerimonia di nozze, va di moda il cambio d'abito. In gergo chiamato "reception dress", letteralmente abito da ricevimento, il secondo look è ormai ammesso e sdoganato anche per tantissime spose che non fanno parte del jet set.



L'attrice americana, oggi Duchessa di Sussex, aveva scelto un modello di Stella McCartney dalla silhouette fluida per accogliere gli invitati ai festeggiamenti dopo la royal ceremony. Chiara Ferragni aveva optato per non uno ma due abiti firmati Dior: un lungo ricamato, e un corto, sempre in rosa, con gonna-tutù stile Carrie Bradshaw.



C'è chi lo "snobba", pensando al fatto che l'abito da sposa si indossa una sola volta nella vita, ed è quindi bello tenerlo addosso il più possibile. Per tante altre invece, cambiare vestito prima del ricevimento, o della cena, può essere una vera e propria liberazione.



Niente corsetti che stringono o gonne che rendono difficili i movimenti: per divertirsi con i propri ospiti e ballare fino all'alba ci vuole qualcosa di decisamente più confortevole. Via libera allora a miniabiti, ovviamente bianchissimi per restare in tema, o a varianti midi e al ginocchio. Sul lungo compaiono spacchi vertiginosi, e in termini di tessuti e applicazioni fioccano paillettes e inserti in pizzo modello lingerie.

Prendete spunto da queste 10 proposte che abbiamo selezionato per voi. E se siete state sfiorate dall'idea di un cambio d'abito, capirete di essere sulla strada giusta.









STELLA MCCARTNEY BRIDAL Fa parte della collezione "Made with love" ed è (quasi) lo stesso abito indossato da Meghan Markle.



Credits: Stellamccartney.com







THE REFORMATION Abito a maniche lunghe, con scollo a V e chiusura a portafoglio con maxi spacco laterale.



Credits: Thereformation.com







MAX MARA BRIDAL Un completo formato da pantaloni a sigaretta e un top in tulle con punto vita evidenziato da una cintura satin.



Credits: Maxmara.com







JILL STUART Una jumpsuit con collo alto, spalle nude e scollo posteriore, punto vita in evidenza e pantalone ampio a palazzo.



Credits: Bhldn.com







RETROFÊTE Jumpsuit con maniche corte e scollo a V profondo, ricoperta di paillettes argentata.



Credits: Net-a-Porter.com







COSTARELLOS Abito midi in paillettes rosa con inserti in pizzo avorio.



Credits: Costarellos.com







TEMPERLEY LONDON Abito midi con ruches, chiusura a portafoglio e una miriade di paillettes lucenti ricamate.



Credits: Temperleylondon.com







MUST HAVE KM0 Abito midi senza maniche in tessuto testurizzato con fantasia floreale di colore avorio.

Credits: Musthavekm0.com





VALENTINO Minidress con ruches sul fondo e fiocco al collo.



Credits: Valentino.com







DOLCE & GABBANA Abito midi in pizzo bianco con maniche ampie e chiusura a portafoglio.

Credits: Mytheresa.com