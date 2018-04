Il marchio spagnolo presenta gli abiti da sposa Pronovias e Atelier Pronovias per il 2019



Quando si parla di abiti da sposa non è mai troppo presto per documentarsi e per sfogliare le collezioni dei migliori brand. Pronovias ha già presentato le pre-collezioni per il 2019 e noi non intendiamo aspettare un attimo di più.

Il marchio spagnolo, sotto la direzione creative di Hervé Moreau, ha due principali linee dedicata alla sposa: la classica Pronovias e Atelier Pronovias, la più "alta".

Per la collezione Atelier 2019, la direzione è una grande eleganza, che prende forma attraverso pizzi francesi, linee medievali e artifici versatili, come le maniche staccabili che permettono di cambiare volto all'abito anche durante la cerimonia. C'è una grande voglia di personalizzare, di rendere quasi unica ogni creazione.

La linea Pronovias è all'insegna delle interpretazioni casual. Le linee sono sì classiche, ma rilassate e destrutturate, grazie alla scelta di materiali leggeri e facili nel movimento. Chiffon, guipure e qualche bodura piumata: un mix dedicato a una donna o meglio, a una sposa, giovane, dalla mente libera.

Diamo un'occhiata insieme a queste prime proposte in attesa che la nuova stagione abbia inizio.





PRONOVIAS Pre-Collezioni 2019 Abito HALDA



Abito HERAS





Abito HEREUX



Abito HEROS

Abito HEVEA





Abito HIERBA



Abito HIMALAYA



Abito HIGUERA





Abito HONOR



Abito HYDRA



Abito HENDAYA





Abito HENRIETE



Abito HEAVEN



Abito HECHIZO





