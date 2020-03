Non solo trend "fashion": dalle collezioni Autunno-Inverno 2020, tanti spunti dedicati alle future spose

Finisce il fashion month: da New York a Parigi sono andate in scena le novità dei migliori designer per la stagione Autunno-Inverno 2020 e, tra i tanti trend spiccatamente moda, abbiamo trovato tante idee che possono ispirare le future spose nella ricerca dell'abito perfetto.



Dalle sfilate infatti arrivano molte ispirazioni da declinare anche in termini wedding: veli in pizzo, teatrali e lunghissimi, fiocchi in tulle, maniche a sbuffo e bustier, tutti elementi che siamo soliti ammirare nelle collezioni degli atelier di settore.



C'è un trend che emerge: il ritorno a uno stile austero, romantico certo, ma molto composto e rigoroso. E insieme a questo traspare una grande voglia di tornare ai materiali classici, all'artigianalità di intrecci in maglia, di pizzi ricamati minuziosamente.

Date un'occhiata a quelle che sono le idee più interessanti e non temete: se amate le gonne da principessa, troverete anche quelle...



L'abito corto stile Sixties di Chanel



Una moderna Twiggy con un corto dalla linea tipica dei Sessanta: dritto, con fondo arrotondato in stile romantico.

Il velo e i pizzi di Simone Rocha



Castigato: un abito sotto al ginocchio, iperdettagliato, abbinato a un maxi velo con pizzi floreali che copre il volto.

La gonna a sirena di Marc Jacobs



Due pezzi: una maglia a maniche lunghe abbinata a una gonna con strascico e fiocco posteriore.

Lo chemisier di Dior



Tra contemporaneo e classico: uno chemisier bianco, con revers ampi, facile da rendere in chiave bridal accessoriandolo con la cintura giusta.

L'abito da principesca di Brandon Maxwell



Due pezzi anche per Brandon Maxwell: top a fascia, gonna ampia e una mantella/velo in chiffon annodata al collo con un morbido fiocco.

L'abito a fiorellini di Brock Collection



Ispirazione bucolica: strati di tulle floreale, con maxi maniche e punto vita sottolineato da una cintura bianca.

Labito in maglia di Dolce&Gabbana



Romantico-rètro: un completo in maglia con "foulard" annodato sul capo.

Lo stile Novecento di Erdem



Satin brillante, maniche a sbuffo e lunghezza al ginocchio. In più delle preziose applicazioni gioiello.

La delicatezza di Paco Rabanne



Il candore del tulle con bordure in pizzo, abbinato a una mantella in macramè con collo alto e fiocco.

I disegni contemporary di Givenchy



Linee minimal, almeno in apparenza. Le maniche a sbuffo, perfettamente rotonde, sono doppiate in nero.

L'abito con bustier di Valentino



Tutto in rosa: dal corsetto che abbraccia i fianchi alla gonna con spacco profondo. Immancabili i guanti lunghi.

Le ruches di Rokh



Una doppia anima: minimal ed essenziale il sopra, con girocollo e maniche a tre quarti, romantico e iper femminile il sotto, con ruches in tulle rosa.

L'abito boho di Chloé



Silhouette scivolata e tessuto leggero, con maniche e scollo con leggere balze e ricami floreali sulla parte centrale.

Il classy di Philosophy by Lorenzo Serafini



Una tunica ampia e lunga, con trasparenze laterali. Al collo un fiocco argento decorato con piume rosa.

