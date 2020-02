Pantaloni? Non solo: la sposa di oggi indossa la jumpsuit. Scoprite i modelli più belli.

Che i pantaloni avessero fatto breccia nel cuore di tante spose lo sapevamo già. Ma la vera protagonista delle ultimi collezioni bridal è la tuta. La jumpsuit, per dirla all'inglese e non pensare alle tute casual-casalinghe.



Un pezzo unico, con top e pantalone, che i migliori designer di abiti da sposa si divertono a declinare in tantissime varianti, dalla più minimal alla più romantica.



Perché i pezzi che vedrete tra poco non hanno davvero nulla da invidiare ai classici abiti da sposa. Ci sono pizzo, applicazioni floreali o gioiello, veli che come mantelle creano l'illusione si una gonna sovapposta al pantalone classico, con la piega. Ci sono bustier a cuore abbinati a silhouette a palazzo, pantaloni a zampa in chiffon o plissettati, e tagli perfetti per un tacco ma anche per una comoda ballerina.



L'idea della jumpsuit non è, dicevamo, meno raffinata del classico vestito bianco: è una scelta contemporanea e facile solo in apparenza, perché in realtà si tratta di una dichiarazione di stile e di carattere molto forte. Una scelta innovativa, che rompe i classici schemi senza rinunciare all'eleganza richiesta dalla maggior parte delle cerimonie.



Vi abbiamo convinte? Diamo un'occhiata, insieme, alle proposte più cool del momento.

MAX MARA BRIDAL Una tuta rosa pallido, composta da corpino a cuore con lieve arricciatura in vita e pantalone a palazzo con piega centrale.

VIKTOR&ROLF MARIAGE Jumpsuit senza maniche, con corpino a cuore decorato da un maxi fiore, punto vita in evidenza grazie al pantalone alto, che scende dritto in caviglia.

PRONOVIAS Il corpino in pizzo riprende l'idea dell'abito, abbracciando lievemente i fianchi. Cintura in vita e pantalone, dritto, slanciano la silhouette.

LAURE DE SEGAZAN Mood da bohémienne per la jumpsuit-salopette in pizzo finissimo con ruches sul corpino e spalline in tulle.

CARLO PIGNATELLI Jumpsuit in pizzo con pantalone a zampa molto ampio, abbinato a una giacca con piume.

HERMIONE DE PAULA Pantalone liscio e ampio, abbinato a un top in pizzo con maniche lunghe. Il dettaglio in più è lo strascico-gonna.

EISEN STEIN Due oppositi che fanno il match perfetto: top floreale, con collo all'americana e schiena nuda, abbinato a un pantalone tapered con cintura e vita alta.

LEIN STUDIO Spazio alle ruches, sul top con profondo scollo a V. Il pantalone ha un taglio sartoriale ampio, perfetto con scarpe flat o tacchi kitten.

NAEEM KHAN Più sinuosa la linea di questa jumpsuit con scollo incrociato, che evidenzia il decolté e silhouette attillata.

SELF-PORTRAIT L'azzurro delicato si sposa alla perfezione con pantaloni plissettati in chiffon e spalline ampie che completano il top arricciato.

REEM ACRA Top in pizzo con scollo a barchetta e pantaloni ampi, a zampa, in tessuto morbido e scivolato.

