Focus sul l'abito da sposa a sirena: questi sono i modelli di tendenza per il 2019



Riconoscibile, unico nel suo genere. L'abito da sposa a sirena è uno dei grandi classici che non smettono mai di fare breccia nel cuore delle future spose.



Stagione dopo stagione, non manca per noi l'occasione di tornare a parlare di questo genere, amatissimo e sempre più richiesto. Per questo, le novità per il 2019, sono davvero tante.

I trend che interessano queste creazioni sono numerosi e li abbiamo selezionati per voi, per guidarvi al meglio nella scelta del vestito giusto.



Partiamo dal pizzo, sempre più ricco e prezioso, passiamo per i tessuti ricamati con Swarovski lucenti e arriviamo ai modelli che, alla linea affusolata, aggiungono anche la schiena nuda (e una buona dose di sensualità). In mezzo a questi troverete anche: colori, applicazioni, forme particolari, morbidissima seta. Scoprite, insieme a noi, tutte le proposte dei migliori atelier del settore.











Abiti da sposa a sirena in pizzo

Il pizzo dona sempre agli abiti una nota di romanticismo e, perché no, di "drammaticità". Il trend per la stagione in arrivo è scegliere pizzo bianco su base nude e, secondo Oscar de La Renta, anche uno spacco centrale (perfetto per muoversi in libertà). Per Monique Lhuillier vince la tradizionale linea, ma con manica scivolata.





Da sinistra: Abito OSCAR DE LA RENTA - Abito MONIQUE LHUILLIER







Abiti da sposa a sirena con la schiena nuda

Dedicato a chi non ha paura di osare e di attirare tutti gli sguardi su di sé. Se l'abito a sirena è già molto sensuale nella forme, la schiena nuda aggiunge una nota in più. Da scegliere con cura perché potrebbe rivelarsi un'arma a doppio taglio.





Da sinistra: Abito LIHI HOD - Abito CAROLINA HERRERA.







Abiti da sposa a sirena con Swarovski

Basta una parola per descriverli: preziosi. Questi abiti sono la quintessenza del lusso, sono lucenti e minuziosamente decorati da cristalli e dettagli brillanti, lineari, ispirati a creazioni del passato.





Da sinistra: Abito TEMPERLEY LONDON - Abito JENNY PACKHAM - Abito ALMANOVIA





Abiti da sposa a sirena "particolari"

Non solo tradizione: l'abito a sirena, per quanto classico, gode di nuove reinterpretazioni, spesso davvero particolari. C'è chi si ispira al passato, aggiungendo fiocchi e sottostrati in pizzo, chi punta su volant posteriori e chi su fiori applicati.





Da sinistra: Abito JESUS PEIRO - Abito ANTONIO RIVA - Abito VIKTOR&ROLF MARIAGE.





Abito da sposa a sirena... colorato!

Non ce ne sono tanti di abiti a sirena dai colori accesi. Ma ce n'è uno che ci ha conquistato alla prima occhiata: questo, firmato Vera Wang, punta su una nuance "foundation", più intensa del cipria. Elegantissimo e originale.