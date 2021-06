Design moderno, prezzi accessibili: la nuova collezione bridal del marchio londinese farà felici molte brides to be

Self-Portrait lancia la nuova collezione bridal per il 2021. Il brand inglese, che da diversi anni è in pole position tra i must-have di tantissime donne, amanti di uno stile romantico sì, ma contemporaneo e accessibile in termini di prezzo, presenta una trentina di modelli dedicati alle future spose.

Modelli che, ovviamente, sposano alla perfezione il gusto-simbolo del marchio: maniche a sbuffo e balze in tulle, broderie anglaise e disegni in pizzo che solitamente conosciamo in una palette di colori ampia, dal pastello al pop, e che qui sono riproposti in un candido e tradizionale bianco.

