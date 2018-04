Abito da sposa cercasi? Queste sono le 50 proposte più belle del 2018, secondo noi.



Quanti abiti da sposa bisogna provare, prima di trovare quello giusto? Ogni esperienza è diversa, c'è chi lo trova "al primo colpo" e chi invece necessita di prove estenuanti non senza dubbi e ripensamenti. Per guidarvi nella ricerca del vestito giusto abbiamo immaginato la più grande prova, in termini di numeri: che ne direste di provare 50 abiti? Incredibile pensare di farlo davvero ma, con un pizzico di fantasia la cosa potrebbe rivelarsi davvero facile.



Abbiamo selezionato per voi proprio 50 vestiti da sposa delle collezioni 2018, da Pronovias a Max Mara Bridal, da Ateler Emé a Blumarine, per raccontarvi attraverso le immagini dei lookbook, quali sono secondo noi le creazioni più significative di quest'anno.



Nella gallery troverete tutte le silhouette, a sirena o a principessa, i materiali e i dettagli che ci hanno colpito. Troverete dei trend stagionali, delle sperimentazioni concettuali e meno comuni, ma anche dei grandi classici per chi ama la tradizione e l'eleganza da manuale. Non attendete un minuto di più: scoprite questi 50 abiti da sogno e trovate quello che fa per voi.







50 abiti da sposa più belli della stagione Abito BLUMARINE.



Abito VIKTOR&ROLF MARIAGE.



Abito OSCAR DE LA RENTA





Abito CARLO PIGNATELLI



Abito ATELIER PRONOVIAS



Abito MONIQUE LHUILLIER



Abito MAX MARA BRIDAL



Abito ATELIER EMÉ

Abito ELIE SAAB





Abito NAEEM KHAN



Abito JENNY PACKHAM



Abito LELA ROSE



Abito COSTARELLOS





Abito VIVIENNE WESTWOOD





Abito ROSA CLARÁ

Abito GEORGES HOBEIKA



Abito BADGLEY MISCHKA





Abito BLUMARINE.

Abito VIKTOR&ROLF MARIAGE.

Abito ATELIER EMÉ



Abito LE SPOSE DI GIO'



Abito BLUMARINE.

Abito ANTONIO RIVA





Abito NICOLE MILLER



Abito CAROLINA HERRERA



Abito JENNY PACKHAM





Abito SOTTERO & MIDGLEY



Abito COSTARELLOS

Abito MONIQUE LHUILLIER





Abito OSCAR DE LA RENTA

Abito ANGEL SANCHEZ



Abito LEILA HAFZI





Abito ATELIER EMÉ

Abito MAX MARA BRIDAL



Abito NICOLE MILLER



Abito LIHI HOD



Abito REEM ACRA



Abito CARLO PIGNATELLI



Abito LAURE DE SAGAZAN

Abito COSTARELLOS



Abito TEMPERLEY LONDON





Abito NICOLE SPOSE



Abito ELIE SAAB

Abito LELA ROSE





Abito PETER LANGNER



Abito ALMANOVIA.



Abito ROSA CLARÁ



Abito MAX MARA BRIDAL

Abito TADASHI SHOJI



/ 50 Tutte le foto ADVERTISEMENT share









fullscreen ...