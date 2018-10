Parola d'ordine distinguersi. Con questi abiti da sposa, molto particolari, sarà semplice farlo



Scollature vertiginose, palette e abbinamenti cromatici shocking, applicazioni importanti e silhouette originali. Se è questo che state cercando in un abito da sposa davvero particolare, abbiamo trovato i modelli che fanno per voi.



Per le future spose che vogliono "qualcosa di più", un effetto-wow incessante, la risposta giusta è in questi 10 vestiti proposti dai migliori designer per il 2019.

Dimenticate la tradizione, ma senza credere che eleganza e classe vengano meno: aldilà del tradizionale bianco ci sono nuance e stampe inaspettate, ma sofisticate; ci sono applicazioni floreali e giochi di layering di materiali e colori inaspettati e sorprendentemente di buongusto.



"Sorprendentemente" perché se vi dicessimo che uno degli abiti più cool di stagione mixa tulle rosso, beige e seta rosa forse non ci riuscireste a credere.



Guardate da vicino allora, con i vostri occhi, e lasciatevi incantare dalla nostra selezione di abiti da sposa particolari per il 2019.





Grafico, ma con una forte componente romantica: un abito con gonna a principessa e corpetto con fiocchi, che creano un effetto cut-out che mostra anche qualche centimetro di pelle (solitamente non esibita). Abito ALESSANDRA RINAUDO.

Credits: Nicolespose.it





Sembra un fiore ed è certamente uno degli abiti più "forti" di stagione. Corpino e maxi gonna in tulle beige doppiato in tulle rosso, con in vita un fiocco rosa. Abito VERA WANG.

Credits: Verawang.com





Gioca con i contrasti di proporzioni tra parte superiore, ridottissima, e parte inferiore abbondante. Maxi gonna in tulle, corpino con scollo a V profondo e tonalità degradé. Abito PRONOVIAS.

Credits: Pronovias.com





Unisce due anime, una più "urban" e una più classica e romantica. Due pezzi: gonna in tulle e giacca in stile biker jacket con zip. Abito SASSI HOLFORD.

Credits: Sassiholford.com





Delicato ma fuori dall'ordinario: due pezzi, una morbida gonna avorio abbinata a un top asimmetrico dal finish argentato. Abito JESÚS PEIRÓ.

Credits: Jesuspeiro.com





Trasparenza, leggerezza e un'anima preziosa. Il delicato rosa del tulle ricamato, prende carattere grazie alle piume applicate sul fondo, alle maniche ampie e al leggero velo-mantella. Abito REEM ACRA.

Credits: Reemacra.com





Il completo non è mai stato così sofisticato e femminile: il tailleur è composto da pantaloni cropped a zampa e giacca con perle applicate e strascico in tulle velato. Abito GEORGES HOBIEKA.

Credits: Georgeshobeika.com





Perfetto per un matrimonio sulla spiaggia, ma anche per quello di una sposa dall'animo dark. Un abito in seta stampata con motivo floreale ed effetto degradé sulle spalle. Scollatura sulla schiena e fiocco posteriore. Abito HERMIONE DE PAULA.

Credits: Hermionedepaula.com





Come un'opera d'arte: su questa creazione c'è una delicata ma imponente stampa barocca, la gonna è ampia e c'è un maxi fiocco sulla schiena. Abito ANTONIO RIVA.

Credits: Antonioriva.com





Sembra voler evocare i costumi settecenteschi, con un corpetto con applicazioni floreali e una gonna midi a palloncino. Un due pezzi che fa parte della collezione sposa di Andreas Kronthaler per Vivienne Westwood. Abito AK FOR VW BRIDAL.

Credits: Viviennewestwood.com