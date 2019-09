Un modo speciale per conoscere, da vicino, la collezione Max Mara Bridal 2020 e chi l'ha creata

La scelta dell'abito da sposa è un momento speciale e con Max Mara Bridal, e la nuovissima iniziativa Wedding tour lo sarà ancor di più.



A partire da ottobre il brand, da sempre simbolo di eleganza e contemporaneità, ospiterà il proprio team creativo in alcune boutique selezionate. In Italia, Francia, Spagna e Inghilterra sarà possibile infatti, per le future spose, ricevere la completa assistenza dei creativi del marchio nella ricerca dell'abito perfetto.







Protagonista di questi appuntamenti è la collezione Max Mara Bridal 2020, dedicata al mondo della danza. Tulle, piume, bustier a cuore: dettagli che fanno pensare a una prima ballerina sul palco di un teatro, resi però contemporanei. In linea con l'idea di femminilità del marchio, attuale e forte.