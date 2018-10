Romanticismo e charme: ecco le tendenze per il 2019.

Perfetti per i mesi invernali ma anche quei periodi in cui la stagione è ancora indecisa, gli abiti da sposa a maniche lunghe, meteo a parte sono garanzia di eleganza e sofisticatezza.

Dopo anni di strapotere di bustini e corpetti, sono sempre più numerose le "bride to be" che decidono di optare per un vestito con le maniche.

Il perché è semplice: si tratta di modelli estremamente raffinati e chic.

Da quelli con le maniche in pizzo, a quelli arricchiti da dettagli speciali, fino alle maniche più ampie dal sapore "boho chic", ecco tutte le tendenze per il 2019.









MANICHE LUNGHE IN PIZZO



Abito TEMPERLEY LONDON



Abito ALMANOVIA



Abito MONIQUE LHUILLIER





Abito REEM ACRA



Abito LIHI HOD



Abito OSCAR DE LA RENTA





Abito ATELIER EMÉ



Abito JESUS PEIRÓ



Abito ROSA CLARÁ





Abito CARLO PIGNATELLI



MANICHE LUNGHE CLASSICHE





Sposa: abiti con maniche lunghe classiche Abito SUZANNE NEVILLE



Abito ROMONA KEVEZA



Abito ELISABETTA DELOGU





Abito ST.PATRICK



Abito ALEXANDRA GRECCO



Abito AC per VIVIENNE WESTWOOD





Abito VIKTOR & ROLF MARIAGE



Abito HALFPENNY LONDON



Abito NICOLE SPOSE





MANICHE LUNGHE PARTICOLARI

Sposa: abiti con maniche lunghe particolari Abito IDAN COHEN



Abito VERA WANG



Abito JESUS PEIRÓ





Abito YOLANCRIS



Abito VIKTOR & ROLF MARIAGE



Abito GALIA LAHAV





Abito INES DI SANTO



Abito ENZO MICCIO



