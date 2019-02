Sposarsi costa una fortuna? L'abito no: scoprite 10 modelli economici (ma molto belli)

Gli abiti da sposa sono stupendi... e costano una fortuna! E se vi dicessimo che non occorre spendere cifre a tre zeri per dire un "Sì" come si deve? Vi sembrerà strano ma vi dovrete ricredere.

Sono molti i marchi che dedicano al settore bridal abiti da sposa economici, a prezzi accessibili davvero per tutte le tasche. Vero è che il risultato finale non è esattamente quello di un Oscar de La Renta o di un Jenny Packham full-optional, ma non scoraggiatevi. Ci sono degli abiti a basso prezzo, più minimal ma comunque eleganti e all'altezza di una cerimonia così importante.

H&M, per esempio, è un marchio di fast fashion al quale ci si rivolge solitamente per qualcosa di non impegnativo: l'avreste mai detto che anche in abito wedding ha molto da offrire? Con il marchio nordico ci sono anche nomi come Reformation, amatissimo brand americano famoso per gli abiti floreali e per l'approccio sostenibile, e anche una linea firmata da niente meno che Ralph Lauren.



L'obiezione può nascere spontanea: questi non sono nomi del settore! Ebbene, ce ne sono diversi che di professione fanno proprio quello, solo quello, abiti da sposa. E i 10 che vi mostriamo costano meno di 300 euro.



Date un'occhiata e non temete alcun confronto, anche se il vostro budget è mini il risultato sarà eccezionale.





LAUREN RALPH LAUREN Abito lungo in jersey e merletto. 269€ su Zalando.it





H&M Abito in pizzo con bustier strapless. 264€ su hm.com

REFORMATION Abito midi strapeless con ruches su maniche e fondo. 245€ su reformation.com





BHLDN Abito in crepe con collo alto, ispirato all'abito da cerimonia di Meghan Markle. 195€ su bhldn.com





MONSOON LONDON Abito in pizzo con scollo e fiocco sulla schiena. 246€ su monsoonlondon.com





WATTERS Abito in tulle avorio con top a spalline sottili. Da 190 a 260€ su bhldn.com





FOREVER NEW Abito lungo con corpino in pizzo. 154,99€ su zalando.it





CHI CHI LONDON Abito A line strapeless con gonna ampia. 230€ su chichiclothing.com





THREE FLOOR Abito midi con ruches e inserti in tulle e pizzo. 285€ su threefloor.com