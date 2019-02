Preziosi e finemente ricamati: gli abiti da sposa che sono dei veri gioielli



Jenny Packham ha dettato la tendenza: da anni le creazioni della designer britannica sono inconfondibili capolavori, proprio grazie a decori e applicazioni che aggiungono quel tocco prezioso a ogni abito da sposa.



Certo, perline e strass sono una cosa già vista, alzi la mano chi tra voi non ha mai assistito a un matrimonio con sposa munita di corpetto decorato. Impreziosire un abito con tocchi di luce è infatti tendenza diffusa, trend che non conosce (quasi mai) delle stagioni sfortunate.

Proprio per questo, perché ce ne sono molti nelle collezioni 2019 e perché sono un vero classicone, abbiamo passato al vaglio un po' di novità che puntato su quell'effetto lucente che tante spose desiderano indossare per il grande giorno. Troverete sì le tipiche maniche velate ricoperte di pizzi e cristalli, ma anche frange di perline, strass che ricoprono cappe e gonne, e molto, ma molto di più.



Preparatevi: state per vedere i 10 abiti più scintillanti della stagione.





JENNY PACKHAM Un modello minimal sotto, una maxi cappa velata e decoratissima sopra. L'effetto è quello di centinaia di cristalli.



MONIQUE LHUILLIER Forma tradizionale e principesca. I dettagli preziosi si concentrano su maniche e busto, andando ad alleggerirsi verso il fondo.







ROSA CLARÁ Sa di Art dèco questo modello che riproduce una trama chevron con delicatissimi strass ricamati.











ATELIER EMÉ Delicati ricami in pizzo e piume leggere per l'abito sensuale e fluido con scollo a V.





INBAL DROR Stessa filosofia e tecnica per questo abito, che crea un forte punto luce sul decolleté.







JESUS PEIRÓ Quando si parla di effetto gioiello non si possono dimenticare le paillettes. Qui ricoprono interamente il top.







INBAL DROR Altra creazione del marchio, questa volta più audace (nelle trasparenze) e arricchita da un capolavoro di cristalli.







INES DI SANTO C'è della tradizione: abito a sirena, cappa velata sulle spalle e ricami floreali arricchiti da cristalli.







REEM ACRA Delicatissimo: un perfetto esempio di come anche i ricami più preziosi possano donare leggerezza a un abito.







CHARLIE BREAR Altra citazione di gusto vintage: frange e paillettes per rendere un abito divertente (ma anche chic).







REEM ACRA Fuori dagli schemi: silhouette anni 50, colore rosa e una cascata di oro brillante a contrasto.