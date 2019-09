Pailletts, dettagli gioiello, piume: i nuovi abiti da sposa sono decoratissimi!

Promesse spose per il 2020 alla ricerca dell’abito giusto? Se amate i dettagli che luccicano, qui c’è quello che fa per voi! I vestiti da sposa delle collezioni in arrivo puntano infatti sulle decorazioni.

C’è chi, come Jenny Pakcham, dell’arte dell’embellishment ne ha fatto un vero e proprio marchio di fabbrica: la designer inglese infatti è la numero uno in termini di abiti-gioiello, brillanti come chandelier.

Al suo fianco Temperley London che, vedrete tra poco, ci regala un abito midi tutto ruches e paillettes, degno di un red carpet. Troppo eccessivo? No, niente affatto.



Non per noi almeno, che in queste creazioni che abbiamo selezionato per voi vediamo originalità, eleganza e qualche richiamo prezioso che non guasta, anzi.



Fatevi brillare gli occhi e non abbiate paura di farli brillare a tutti gli invitati… Ecco gli abiti da sposa decorati più belli del 2020!









JENNY PACKHAM Abito Moonflower con maxi cappa velata arricchita da strass e perle applicate.



Credits: jennypackham.com

NICOLE SPOSE Jumpsuit con pantalone a palazzo decorate da microfrange gioiello, maxi cintura in vita e strascico posteriore.



Credits: nicolespose.com

PETER LANGNER Abito July a principessa rosa con corpino decorato da cristalli ton-sur-ton.



Credits: peterlangner.com





ELISABETTA DELOGU Abito White Whisper in tulle plissettato con corpino decorato da dettagli gioiello.



Credits: elisabettadelogu.com





JESUS PEIRO Abito a maniche lunghe con silhouette scivolata e sottili frange argentate a decorare le spalle.



Credits: jesuspeiro.com





TEMPERLEY LONDON Abito midi con chiusura a portafoglio interamente ricoperto di paillettes ricamate.



Credits: temperleylondon.com





ROMONA KEVEZA Abito a principessa in tulle rosato interamente decorato da micro paillettes.



Credits: romonakeveza.com





VIKTOR&ROLF MARIAGE Abito in satin con colletto e corpino decorati con perle bianche e in tonalità del grigio.

Credits: viktor-rolf.com





ZUHAIR MURAD Abito da sposa a principessa con ricami floreali in filo metallico.

Credits: zuhairmurad.com