Le spose 2020 ne vedranno di tutti i colori: nero, rosa, azzurro. Ecco gli abiti da sposa colorati

Astenersi fan del bianco candido. Gli abiti da sposa per il 2020 sono colorati. Anzi, coloratissimi!



Le proposte dei migliori atelier hanno visto nel colore un vero trend al quale dire "sì, lo voglio". Rosa, azzurro, un tocco di verde e, fortissimo, il nero. Niente di nuovo? Se la pensate così per voi ci sono sfumature inaspettate: un arcobaleno di colori, o un effetto degradé ton-sur-ton che si fa intenso e unico.



La novità è, più che nei colori, nelle silhouette che di questi si tingono. Ad esempio il nero: solitamente rock e dark, diventa in realtà chic e sofisticato su ampie gonne principesche in satin o silhouette a sirena impreziosite da pizzi, cristalli e trasparenze.

Lasciatevi conquistare da queste proposte, selezionate appositamente per voi e per la cerimonia che vorrete pianificare.

Pantalone, rigorosamente azzurro, per il rito civile. Un rosa poudre per svecchiare la tradizione e vestirla di modernità. Siete pronte a vederne... di tutti i colori?







VERA WANG Abito Larkspure con corpino in crepe e gonna in organza avorio con sfumature malva.



Credits: Verawang.com







MAX MARA BRIDAL Completo in jacquard armaturato di cotone e seta, composto da due pezzi: un top lungo monospalla e un pantalone dalla linea ampia.



Credits: Maxmara.com







INES DI SANTO Abito a sirena di colore azzurro con ruches di tulle plissettato e ricami sul corpino.



Credits: Inesdisanto.com







ALESSANDRA RINAUDO Abito in tulle rosa con gonna sfumata in toni più scuri, profondo scollo a V e cintura in vita.



Credits: Nicolespose.it







BLUMARINE Abito con corpino effetto lingerie e gonna ampia, ricca di ruches in tulle multicolore con un piacevole effetto degradè.



Credits: Bellantuono.it







WILLOWBY WATTERS Abito Hutton in tulle multicolore con scollo a V e cintura sul punto vita.



Credits: Watters.com







ELISABETTA DELOGU Abito in chiffon avorio con lieve sfumatura verde sul fondo.



Credits: Elisabettadelogu.com







ATELIER EME Abito Nausica con corpino ricamato e gonna ampia in tulle dalla nuance poudre.



Credits: Atelier-eme.com







PRONOVIAS Abito Tourmaline in satin con monospalla e gonna dalla silhouette ampia.



Credits: Pronovias.com







PRONOVIAS Abito Onyx a sirena in pizzo con profondo scollo a V e cristalli applicati.



Credits: Pronovias.com