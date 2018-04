A Milano sfilano le collezioni bridal per il prossimo anno. Ecco le novità per la sposa che ci sono piaciute di più

Le passerelle milanesi hanno ospitato la Milano Bridal Week, la "settimana della moda" dedicata alle novità per la sposa in arrivo il prossimo 2019.

Abbiamo visto sfilare nomi che sono una vera istituzione del settore, come Alessandra Rinaudo e Carlo Pignatelli, ma anche tantissime collaborazioni e novità che vale la pena raccontare. In particolare c'è Sì White Carpet by Sposaitalia collezioni, una sfilata che ha unito le aziende del mondo bridal a nomi del prêt-à-porter come I'm Isola Marras e Blumarine, sotto la supervisione artistica di Giusi Ferrè.



Gli abiti da sposa si sa, seguono stilemi spesso classici ma non sono certo esenti alle tendenze stagionali. E per l'anno che verrà ci saranno dei trend molto forti, pronti a far perdere la testa alle future sposine. Abiti rosa, abbinamenti cromatici forti e vivaci, maniche che acquistano nuovi volumi, ricami preziosi. Questi sono solo solo alcuni dettagli: tutto quello che dovete sapere, e provare se siete alla ricerca dell'abito perfetto, lo trovate nella gallery fotografica che abbiamo ideato appositamente per voi.





Milano Bridal Week 2019: le novità per la sposa ANTONIO RIVA Più che un sarto è uno scultore. Antonio Riva ama i volumi ampi, le linee che ricordano i petali dei fiori (che per il 2019 troviamo anche stampati). Anche quando si tratta di un corto, lui lo fa esplosivo e importante.



I'M ISOLA MARRAS for BELLANTUONO Sulla passerella del Sì White Carpet sfilano le creazioni di Efisio Marras per Bellantuono. Una sposa definita "bambina", con calzettoni e scarpe stringate, ma anche ricca di dettagli rétro, dalla corsetteria ai pizzi candidi.

FILIPPA LAGERBACK for ENZO MICCIO Nei panni di creativa per Enzo Miccio, sulla passerella di Sì White Carpet, c'è Filippa Lagerback. A colpirci, per eleganza, questo abito con manica off shoulder ampia e romantica.



PAOLA TURANI for ALESSANDRA RINAUDO Sul Sì White Carpet sfila anche il nero: prezioso, su una silhouette a sirena, in un insieme che risulta raffinato. Cosa non scontata quando si ha a che fare con questo colore, nettamente in antitesi con l'immagine comune di un abito da sposa.



LEITMOTIV for TOSCA SPOSE Il nero diventa l'elemento di stacco per l'accessorio: sulla passerella di Sì White Carpet, una nuvola rosa antico con cintura fiorata in vita.



ALESSANDRA RINAUDO L'abito composto da due pezzi sarà ancora tendenza. Qui vediamo un top ampio, piumato, abbinato a una principesca gonna in taffetà rosa.





ALESSANDRA RINAUDO Per la designer italiana i pantaloni saranno ancora un grande trend: in completo, spezzato o in formato jumpsuit.



BLUMARINE for BELLANTUONO La tavolozza di Anna Molinari è piena di sfumature di rosa. Per eterne romantiche, una visione delicatissima sulla passerella di Sì White Carpet.



GIULIA GAUDINO for OLYMPIA BRIDAL Matrimonio vuol dire amore e dove c'è l'amore c'è un pizzico di romanticismo. Tradotto al meglio da questa creazione.

ENZO MICCIO La mantella, o cappa, sarà ancora un accessorio di rilievo. Parola di Enzo Miccio che, in passerella a Milano, sceglie anche qualche dettaglio audace, che vedrete nella prossima immagine...



