Lo spettacolo delle saline di Trapani fanno da sfondo alla campagna 2021 del marchio di abiti da sposa italiano.



Uno specchio di acqua dalle sfumature rosate, un panorama magico che si estende a perdita d'occhio, fino a fondersi con il cielo.



No, non ci troviamo in qualche meta esotica lontana migliaia di km, ma nella spettacolare distesa delle saline che collegano Marsala a Trapani, sulla costa occidentale della nostra bellissima Sicilia.

Questo luogo incantato e ricco di storia per l'isola è la location perfetta per raccontare Pink Dream, la campagna dedicata agli abiti da sposa di Atelier Emé per il 2021, scattata dalla fotografa Stefania Paparelli.



Le modelle - i loro vestiti da sogno - sono le protagoniste di una fiaba moderna, ninfe contemporanee che emergono dalle acque rosate delle saline della Laguna.





Il cuore della campagna (e della collezione)? Il romanticismo, protagonista di abiti da sposa caratterizzati da volumi ampi e ruches importanti che richiamano le nuvole.



Oppure reso con dettagli unici come ricami e applicazioni preziosi, che punteggiano silhoutte più sinuose, come quelle di una moderna "sirena" e persino sui modelli corti, tempestati da frange luminose che si muovono a ogni passo.