Le nuove tendenze sposa dalle collezioni Primavera-Estate 2021 dei migliori atelier

Negli ultimi mesi parlare di abiti da sposa non è stato semplice. Tra matrimoni sfumati, rimandati, o celebrati con un pizzico di malinconia e restrizioni e distanze di sicurezza, il mondo wedding ha vissuto una stagione inimmaginabile. Non siamo ancora tornati a fare le cose "come prima", e chissà quando e se ci torneremo (magari non ne varrà neanche la pena), ma ciò che conta adesso e tornare a parlare di novità, di desiderio e perché no, tornare un po' a sognare la magia dell'abito bianco.

Anche se tutto si è fermato, per poi ripartire, c'è qualcosa che non si può arrestare: la creatività dei migliori designer che dedicano il proprio lavoro a un giorno tanto speciale come quello del matrimonio. E per il 2021 la spinta creativa è stata inarrestabile. Come vedrete nella selezione che abbiamo creato per voi, i trend sono tanti e vanno a toccare alcuni grandi classici dell'immaginario bridal reinterpretandoli in modo nuovo. L'abito a sirena, grande must, assume una connotazione meno impostata e più libera, quasi bohemienne. La silhouette a principessa, con corpino e gonna ampia, riscopre una nuova essenzialità data da linee meno morbide e più decise. E ancora maniche a sbuffo, citazioni dal mondo della lingerie, pantaloni e tanto altro ancora. Anche il colore è presente, e va oltre i soliti rosa cipria, nude e azzurro, regalandoci un tocco alquanto... fiammante!

Scoprite tutte le tendenze, e le novità più belle, dai migliori atelier del settore.

Abiti da sposa 2021: lo scollo all'americana

Iniziamo da uno dei must della stagione: proposto da tantissimi designer, che sceglierne tre è stata un'impresa, lo scollo all'americana caratterizza moltissimi abiti dalla linea scivolata o a sirena, fino a quelli con gonna più ampia e principesca. Un vero must, per spalle e schiena in evidenza, che può essere interpretato in tanti modi diversi, in pizzo super elegante o in satin con dettaglio stile turtleneck.

Da sinistra: ALMANOVIA - INES DI SANTO - NICOLE MILANO

Abiti da sposa 2021: la moderna principessa

La maxi gonna dal sapore regale è un qualcosa su cui piace fantasticare, perché nell'immaginario comune l'abito da sposa è l'abito da principessa. Per il 2021 le citazioni royal vanno avanti certo, ma ripulite di pizzi e dettagli troppo romantici "vecchio stile". Il romanticismo, oggi, è in seta mikado, con corpetti dalle linee minimal con lavorazioni effetto origami.

Da sinistra: abito Hampton, JUSTIN ALEXANDER SIGNATURE

Abiti da sposa 2021: sirena sì, ma boho

Altro grande must, che come l'abito da principessa catalizza l'attenzione delle future spose, è senza dubbio l'abito con silhouette a sirena. Ma niente cliché super sexy per favore: il nuovo modo di indossare questo genere di abiti guarda allo stile boho, a pizzo, tulle e tagli meno "impostati".

Da sinistra: abito Lorne, WILLOWBY -top e gonna JENNY YOO - abito MAGGIE SOTTERO

Abiti da sposa 2021: la rivincita del rosso

Ogni stagione ha il suo colore, e per la sposa vale lo stesso. Se anche per la prossima primavera non mancheranno toni di rosa o di un delicato azzurrino, a catturare la nostra attenzione è stato il rosso. All over o legato a dettagli che rompono gli schemi, acceso oppure scuro e intenso.

Da sinistra: abito HERMIONE DE PAULA - abito CAROLINE HAYDEN - abito CARLO PIGNATELLI.

Abiti da sposa 2021: via libera ai pantaloni!

La gonna non fa per tutte, e i designer se ne sono accorti da diverse stagioni, ma mai come quest'anno si assiste a un vero boom dell'abito da sposa con i pantaloni. E non si tratta di scelte per cerimonie civili o meno, passateci il termine, pompose. I pantaloni, a sigaretta o extra large, abbinati a gonne/strascico in tulle o soli, sono uno stile di vita. Anche nel giorno del sì.

Da sinistra: abito Damasco, VALERIO LUNA - Top Cedar e pantaloni Marlene, HALFPENNY LONDON - LE SPOSE DI GIÒ

Abiti da sposa 2021: il ritorno del corsetto

L'abbiamo visto tornare prepotentemente durante le scorse stagioni: il 2021 consacra il corsetto e lo reinterpreta in modo contemporaneo. Un elemento ripreso dal mondo della lingerie, che va contestualizzato nel modo giusto per non scadere in scelte poco raffinate.

Da sinistra: abito Marais, ELISABETH FILLMORE - abito ATELIER EME - abito Milan, LIHI HOD.

Abiti da sposa 2021: minimal ma chic

La regola del less is more vale sempre, anche in termini di abiti da sposa. Per chi ama lo stile minimal quindi, si apre una stagione ricca di proposte dalle linee pulite, semplici ma di grande eleganza. Uno dei must? Lo spaghetti dress ovviamente, che scivola delicatamente senza costrizioni. Una scelta quindi non solo estetica, ma anche confortevole.

Da sinistra: abito Primerose, THEIA BRIDAL - abito SAVANNAH MILLER - abito CUSHNIE.

Abiti da sposa 2021: w il corto

L'abito corto è un po' come il pantalone: relegati entrambi, in passato, a un concetto di matrimonio "civile", oggi si sono riscattati diventando una scelta di stile e non di contesto. Pluri ricamato o minimal, dalla linea sinuosa o ampia, rappresenta oggi un concetto di eleganza leggera e spensierata, oltre che comodissima.

Da sinistra: abito VIKTOR&ROLF MARIAGE - abito NICOLE MILANO - abito MAX MARA.

Abiti da sposa 2021: plumetis, il nuovo pizzo

No, tranquille, il pizzo non sparirà! La trama più romantica, e classica, resta, ma al suo fianco si fa strada il plumetis, quel tulle leggerino con piccoli ricami a pois. Delicato e molto chic, lo ritroviamo sull'abito corto, sulle maniche a palloncino, su maxi gonne. Sì, per il 2021 lo vedremo un po' ovunque, e per noi è una novità davvero elegante.

Da sinistra: abito Positano, LELA ROSE - abito JESUS PEIRO - abito Elba, ROSA CLARA COUTURE

Abiti da sposa 2021: maniche a sbuffo superstar!

A proposito di maniche: l'attenzione di molti designer è caduta proprio qui, su maniche ampie e voluminose, che diventano le star assolute dell'abito. Le possibilità di declinarle in base al proprio stile sono tantissime, stanno bene sulle silhouette a sirena più rigorose, ma si sposano alla perfezione anche con volumi e decori bohemienne.

Da sinistra: abito Brava, YOLANCRIS - abito ELISABETTA DELOGU - abito Annalise, PRONOVIAS.